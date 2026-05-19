Назван объем талии у мужчин и женщин, который указывает на риск болезней сердца

Эксперт Григорьева: объем талии более 94 см у мужчин повышает риск болезней сердца
Окружность талии более 94 см у мужчин и 80 см у женщин указывает на высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если общий вес кажется нормальным. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог и эксперт по личному страхованию Росгосстраха Полина Григорьева.

Лишний вес часто воспринимают как эстетическую проблему, но на деле это один из ключевых факторов риска для сердца и сосудов. Особенно опасен висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов.

По словам эксперта, момент перехода лишнего веса в ожирение редко бывает очевидным: человек может чувствовать себя нормально, не замечая, что нагрузка на сердце уже значительно выросла. Со временем это приводит к ишемической болезни, инфарктам, инсультам и сердечной недостаточности.

Даже при хорошем самочувствии Григорьева советует регулярно проверять ключевые показатели. В первую очередь — соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, триглицеридов, уровень сахара натощак и гликированный гемоглобин. Врачи могут рекомендовать и проверку С-реактивного белка — его повышение указывает на воспаление в сосудах. Дополнительно оценивают работу печени, почек и артериальное давление.

Также эксперт порекомендовала регулярно измерять объем талии.

«Этот показатель отражает количество внутреннего жира. При значениях выше 94 см у мужчин и 80 см у женщин речь уже идет о повышенных рисках, даже если общий вес кажется некритичным», — объяснила Григорьева.

Нутрициолог напомнила, что готовые продукты, сахар, насыщенные жиры и соль усиливают нагрузку на сердце. Для защиты органа необходимо сократить долю полуфабрикатов, сладких напитков и фастфуда, выбирая овощи, фрукты, цельнозерновые и полезные жиры.

«Последствия сердечно-сосудистых заболеваний затрагивают и финансы — из-за потери трудоспособности. Эксперт отмечает: в 2025 году каждый шестой страховой случай среди заемщиков Росгосстраха был связан с болезнями сердца. Один из крупнейших таких случаев составил 9,5 млн рублей у клиента Росгосстраха из Краснодарского края», — предупредила эксперт.

