Когда нужно принимать препараты железа, рассказал врач

Врач Литвинова: если ферритин меньше 30 мкг/л, лучше начать пить препараты железа
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Если анализы показали, что в крови содержание ферритина меньше 30 мкг/л, это может говорить об анемии. В таком случае лучше обсудить с врачом прием препаратов железа, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр клиники Атрибьют Ирина Литвинова (Тарасова).

«Единой позиции относительно пороговых значений ферритина на сегодняшний день не существует: российские клинические рекомендации для детей и взрослых определяют дефицит железа как уровень ферритина менее 11 мкг/л, ВОЗ — менее 12 мкг/л для детей до 5 лет и менее 15 мкг/л для детей старше 5 лет и взрослых, при этом значения от 15 до 30 мкг/л относятся к «серой зоне», то есть могут означать возможный дефицит железа, требовать оценки анамнеза и иногда дополнительных параметров. Но в клинической практике для выявления железодефицита у взрослых чаще используется порог менее 30 мкг/л. Чем выше выбранная граница нормы, тем больше вероятность не пропустить ни одного человека с дефицитом железа», — объяснила врач.

Кроме того, врач подчеркнула: ферритин чувствителен к воспалению, и может увеличиваться в десятки раз, например на фоне инфекционного процесса, поэтому его нормальные значения не всегда исключают железодефицит.

«Как видно, граница нормы условна. Именно поэтому интерпретация значений ферритина — это не опора на одну эталонную цифру, а анализ данных конкретного человека: возраста, пола, жалоб, недавно перенесенных инфекций, наличия хронических заболеваний и факторов риска железодефицитной анемии, а также показателей обмена железа в совокупности. С точки зрения эффективности наиболее предпочтительна терапия препаратами двухвалентного железа: сульфатом или глюконатом. Широко используемые препараты трехвалентного железа — они рекомендованы в качестве первой линии терапии согласно отечественным клиническим рекомендациям», — заметила доктор.

Также важно включать в рацион продукты, богатые железом: говяжью и куриную печень, яйца, морепродукты, фасоль и другие. БАДы с железом содержат исключительно профилактические, но не лечебные дозы, а также не имеют стандартизированного контроля качества — и потому не рекомендованы для коррекции железодефицитной анемии.

Ранее врачи отмечали, что весной часто возникает дефицит железа, приводящий к анемии.

 
