Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Найден необычный способ лечения кокаиновой зависимости

JAMA: вещество из галлюциногенных грибов помогает ослабить тягу к кокаину
Shutterstock

Однократная доза псилоцибина — психоактивного вещества из галлюциногенных грибов — может снижать тягу к кокаину и помогать в лечении зависимости. К такому выводу пришли исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 36 человек с расстройством, связанным с употреблением кокаина. Девятнадцать участников получили одну дозу псилоцибина, а остальные — плацебо в виде дифенгидрамина, распространенного антигистаминного препарата. Все добровольцы также проходили психотерапию.

Наблюдения показали, что после лечения участники из группы псилоцибина реже употребляли кокаин по сравнению с группой плацебо.

Авторы отмечают, что сейчас не существует препаратов, одобренных FDA (Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) для лечения зависимости от кокаина и других стимуляторов, включая метамфетамин. По словам ведущего автора исследования Питера Хендрикса, интерес к новым методам терапии связан с ростом смертности от передозировок стимуляторами и увеличением производства кокаина во всем мире.

Исследователи предполагают, что псилоцибин может помогать за счет усиления нейропластичности — способности мозга формировать новые связи и менять поведенческие паттерны. Это может повышать психологическую гибкость и облегчать отказ от зависимого поведения.

Клинический психолог Габриэль Агин-Либес отметил, что псилоцибин отличается от большинства препаратов для лечения зависимостей. В отличие от заместительной терапии, он не воздействует напрямую на те же рецепторы, что и наркотик, а вызывает глубокие изменения сознания в сочетании с психотерапией.

Авторы подчеркивают, что результаты пока предварительные: исследование было небольшим, а лечение проводилось под контролем специалистов. Для подтверждения эффективности и безопасности метода необходимы более крупные клинические испытания.

Ранее врач рассказал, по каким признакам можно понять, что ребенок употребляет наркотики.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!