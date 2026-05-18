Найден необычный способ лечения кокаиновой зависимости

Однократная доза псилоцибина — психоактивного вещества из галлюциногенных грибов — может снижать тягу к кокаину и помогать в лечении зависимости. К такому выводу пришли исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 36 человек с расстройством, связанным с употреблением кокаина. Девятнадцать участников получили одну дозу псилоцибина, а остальные — плацебо в виде дифенгидрамина, распространенного антигистаминного препарата. Все добровольцы также проходили психотерапию.

Наблюдения показали, что после лечения участники из группы псилоцибина реже употребляли кокаин по сравнению с группой плацебо.

Авторы отмечают, что сейчас не существует препаратов, одобренных FDA (Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) для лечения зависимости от кокаина и других стимуляторов, включая метамфетамин. По словам ведущего автора исследования Питера Хендрикса, интерес к новым методам терапии связан с ростом смертности от передозировок стимуляторами и увеличением производства кокаина во всем мире.

Исследователи предполагают, что псилоцибин может помогать за счет усиления нейропластичности — способности мозга формировать новые связи и менять поведенческие паттерны. Это может повышать психологическую гибкость и облегчать отказ от зависимого поведения.

Клинический психолог Габриэль Агин-Либес отметил, что псилоцибин отличается от большинства препаратов для лечения зависимостей. В отличие от заместительной терапии, он не воздействует напрямую на те же рецепторы, что и наркотик, а вызывает глубокие изменения сознания в сочетании с психотерапией.

Авторы подчеркивают, что результаты пока предварительные: исследование было небольшим, а лечение проводилось под контролем специалистов. Для подтверждения эффективности и безопасности метода необходимы более крупные клинические испытания.

Ранее врач рассказал, по каким признакам можно понять, что ребенок употребляет наркотики.