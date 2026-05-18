Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств

Ученые из Университета Пенсильвании разработали мягкий биоэлектронный имплант, способный снижать артериальное давление с помощью слабых электрических импульсов. Результаты исследования опубликованы в Device.

Устройство размером с кончик пальца крепится к сонной артерии и воздействует на барорецепторы — нервные окончания, которые помогают организму контролировать давление. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля с помощью 3D-печати, поэтому он растягивается вместе с тканями сосудов и снижает риск повреждений.

Технология работает за счет электрической стимуляции барорецепторов. Такие сигналы имитируют естественную реакцию организма на повышение давления, заставляя нервную систему снижать нагрузку на сосуды и сердце.

В экспериментах на крысах имплант снижал артериальное давление в среднем более чем на 15%. При этом спустя две недели после установки ученые не обнаружили вокруг устройства признаков воспаления, повреждения тканей или образования рубцов.

Исследователи отмечают, что существующие методы стимуляции барорецепторов обычно требуют более жестких имплантов и сложных операций. Новый гидрогелевый материал оказался значительно мягче традиционной электроники, благодаря чему устройство лучше адаптируется к движениям сосудов.

Авторы работы считают, что технология может стать альтернативой для пациентов с устойчивой гипертонией — формой заболевания, при которой давление плохо поддается контролю даже при приеме нескольких препаратов. Сейчас команда готовится к дальнейшим испытаниям и планирует адаптировать имплант для применения у людей.

Ранее россиянам назвали неожиданные факторы, влияющие на развитие гипертонии.

 
