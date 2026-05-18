Новая находка ученых изменила представление об эволюции динозавров

Vertebrate Zoology: найден череп стегозавра возрастом 150 миллионов лет
Палеонтологи из Фонда палеонтологического комплекса Теруэль–Динополис описали необычно хорошо сохранившийся череп стегозавра, найденный в Испании. Находка не только позволила уточнить анатомию древнего ящера, но и легла в основу новой гипотезы эволюции стегозавров. Работа опубликована в журнале Vertebrate Zoology.

Окаменелость обнаружили в местонахождении Эстан-де-Колон в муниципалитете Риодева (провинция Теруэль, Испания). Породы формации Вильяр-дель-Арсобиспо относятся к поздней юре и имеют возраст около 150 млн лет.

Ученые отнесли находку к виду Dacentrurus armatus — одному из самых известных европейских стегозавров. По словам исследователей, это лучший из известных черепов стегозавра, найденных в Европе.

Стегозавры были четвероногими растительноядными динозаврами, наиболее известными благодаря рядам костных пластин и шипов вдоль спины и хвоста. Однако их черепа сохраняются крайне редко, поскольку кости головы были тонкими и хрупкими.

«Подробное изучение этого исключительного ископаемого позволило выявить ранее неизвестные особенности анатомии Dacentrurus armatus. Эта находка важна для понимания эволюции черепов стегозавров», — отметил соавтор работы Серхио Санчес Фенольоса.

Одновременно исследователи предложили новую эволюционную гипотезу и выделили группу Neostegosauria («неостегозавры»). В нее вошли средние и крупные стегозавры, населявшие разные континенты в юрском и раннем меловом периодах.

По данным авторов, представители этой группы жили на территориях современных Европы и Африки в средней и поздней юре, в Северной Америке — в поздней юре, а в Азии — в поздней юре и раннем мелу.

Ученые считают, что новая классификация может изменить представления о происхождении и распространении пластинчатых динозавров по миру.

Исследователи также отмечают, что местонахождение в Риодеве продолжает приносить новые находки. Помимо черепа, там обнаружены дополнительные кости того же взрослого животного, а также останки молодых особей — редкое сочетание для стегозавров.

По словам авторов, это делает провинцию Теруэль одним из ключевых мировых регионов для изучения эволюции динозавров и древней жизни на Земле.

Ранее в Таиланде нашли крупнейшего динозавра Юго-Восточной Азии.

 
