Ученые впервые «подарили» людям крылья, и обнаружили неожиданный результат

Погружение в виртуальную реальность способно не только создавать иллюзии, но и менять работу мозга. Китайские ученые обнаружили, что после нескольких часов использования виртуальных крыльев мозг начинает воспринимать их похожим образом, как настоящие части тела. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Работу провели исследователи Пекинского педагогического университета и Пекинского университета. В эксперименте участвовали 25 добровольцев. В течение недели они проходили четыре получасовые VR-сессии, во время которых учились летать с помощью больших пернатых крыльев.

В виртуальном пространстве крылья полностью заменяли руки участников — собственных конечностей они не видели. При этом движения крыльев были построены с учетом реальной аэродинамики, а испытуемые выполняли задания вроде пролета через кольца в воздухе.

До и после эксперимента ученые проводили функциональную МРТ мозга добровольцев. Анализ показал изменения в работе затылочно-височной коры — области, которая обычно отвечает за визуальное восприятие частей тела.

После тренировок эта зона начала сильнее реагировать на изображения виртуальных крыльев. Более того, нейронные паттерны, возникавшие при их восприятии, стали похожи на те, которые мозг использует при обработке изображений человеческих рук.

Изменения были особенно заметны в правом полушарии мозга. Также усилилось взаимодействие затылочно-височной коры с фронтопариетальными областями, связанными с планированием и координацией движений.

Авторы подчеркивают, что мозг не стал считать крылья полноценной частью тела. Однако их восприятие заметно приблизилось к восприятию настоящих конечностей.

По словам исследователей, результаты демонстрируют высокую пластичность мозга и показывают, что человек способен адаптироваться даже к совершенно нехарактерным для эволюции способам движения.

Ученые считают, что открытие может помочь в разработке методов реабилитации, включая обучение управлению протезами, а также в изучении влияния виртуальной реальности на мозг.

«В будущем мы можем проводить в VR очень много времени. Нас интересует, что это будет означать для человеческого мозга», — отметил психолог Пекинского университета Куньлинь Вэй.

Ранее россиянам рассказали, что произойдет с человеком после месяца полной темноты.