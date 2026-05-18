Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Названы самые популярные среди россиян анализы

Фокус-М: россияне чаще всего сдают анализы на витамин D, железо и магний
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Анализы на витамин D, железо и магний стали самыми востребованными исследованиями в частных лабораториях России на фоне роста интереса к ЗОЖ, превентивной медицине и биохакингу. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела развития поставщика лабораторного оборудования «Фокус-М» Эльмира Кутуева.

Лидером оказался анализ на витамин D — на него приходится до 70% всех витаминных исследований. По словам эксперта, дефицит этого витамина выявляют примерно у половины пациентов. Чаще всего такие тесты сдают жители Сибирского, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

Второе место занимает анализ на железо — прежде всего ферритин и сывороточное железо. Спрос на исследование ферритина за последний год вырос в 2–3 раза. Сейчас оно входит в тройку самых популярных анализов на микроэлементы в крупных лабораторных сетях.

Третьим по популярности стал магний — микроэлемент, участвующий более чем в 300 ферментативных реакциях организма.

По словам Кутуевой, меняется сама модель поведения пациентов: люди все чаще готовы платить не за лечение, а за контроль «ресурсного статуса» организма. Из-за этого лаборатории начали активно предлагать комплексные чекапы и так называемые пакеты биохакинга, куда входят расширенные панели анализов и консультации врачей.

Эксперты отмечают, что это особенно важно на фоне распространения самодиагностики. По данным одной из крупных лабораторных сетей, менее 10% пациентов сдают анализы на витамины по назначению врача. Многие получают результаты у границы нормы и начинают самостоятельно принимать добавки.

Специалисты предупреждают, что отклонение показателей — не диагноз. Например, снижение уровня магния может быть связано как с особенностями питания, так и с нарушением всасывания или эндокринными заболеваниями, а повышение — с патологиями почек или гормональными нарушениями.

Ранее врач Конради сообщила, что более 40 млн россиян страдают от артериальной гипертензии, эффективно лечатся лишь 44% пациентов.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!