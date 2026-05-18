Названы самые популярные среди россиян анализы

Фокус-М: россияне чаще всего сдают анализы на витамин D, железо и магний

Анализы на витамин D, железо и магний стали самыми востребованными исследованиями в частных лабораториях России на фоне роста интереса к ЗОЖ, превентивной медицине и биохакингу. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела развития поставщика лабораторного оборудования «Фокус-М» Эльмира Кутуева.

Лидером оказался анализ на витамин D — на него приходится до 70% всех витаминных исследований. По словам эксперта, дефицит этого витамина выявляют примерно у половины пациентов. Чаще всего такие тесты сдают жители Сибирского, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

Второе место занимает анализ на железо — прежде всего ферритин и сывороточное железо. Спрос на исследование ферритина за последний год вырос в 2–3 раза. Сейчас оно входит в тройку самых популярных анализов на микроэлементы в крупных лабораторных сетях.

Третьим по популярности стал магний — микроэлемент, участвующий более чем в 300 ферментативных реакциях организма.

По словам Кутуевой, меняется сама модель поведения пациентов: люди все чаще готовы платить не за лечение, а за контроль «ресурсного статуса» организма. Из-за этого лаборатории начали активно предлагать комплексные чекапы и так называемые пакеты биохакинга, куда входят расширенные панели анализов и консультации врачей.

Эксперты отмечают, что это особенно важно на фоне распространения самодиагностики. По данным одной из крупных лабораторных сетей, менее 10% пациентов сдают анализы на витамины по назначению врача. Многие получают результаты у границы нормы и начинают самостоятельно принимать добавки.

Специалисты предупреждают, что отклонение показателей — не диагноз. Например, снижение уровня магния может быть связано как с особенностями питания, так и с нарушением всасывания или эндокринными заболеваниями, а повышение — с патологиями почек или гормональными нарушениями.

