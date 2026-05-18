Назван анализ крови для точной оценки риска инфаркта

Аргентинский врач Себастьян Ла Роса назвал анализ крови на аполипопротеин B (ApoB) одним из наиболее точных показателей риска сердечно-сосудистых заболеваний. В интервью изданию Men's Health эксперт рассказал, что этот тест может быть информативнее стандартной проверки уровня холестерина.

По словам Ла Росы, нормальный уровень холестерина не всегда означает низкий риск инфаркта. Он отметил, что у многих людей, перенесших сердечный приступ, показатели холестерина ранее находились в пределах нормы.

«Существует другой показатель плазмы крови, который предсказывает инфаркт почти вдвое точнее», — заявил Ла Роса, добавив, что анализ на ApoB пока назначается крайне редко.

Врач объяснил, что ApoB отражает количество атерогенных частиц в крови — именно они способны проникать в стенки сосудов и способствовать образованию бляшек. При этом уровень холестерина может выглядеть нормальным, даже если процесс закупорки артерий уже развивается.

Аполипопротеин B входит в состав липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые часто называют «плохим» холестерином. Он играет ключевую роль в обмене жиров и транспорте холестерина в крови. Эксперт отмечает, что тест на ApoB позволяет оценить не только количество холестерина, но и число самих потенциально опасных частиц, связанных с развитием атеросклероза.

