Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Назван анализ крови для точной оценки риска инфаркта

Men's Health: анализ крови на ApoB точно определяет риск болезней сердца
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Аргентинский врач Себастьян Ла Роса назвал анализ крови на аполипопротеин B (ApoB) одним из наиболее точных показателей риска сердечно-сосудистых заболеваний. В интервью изданию Men's Health эксперт рассказал, что этот тест может быть информативнее стандартной проверки уровня холестерина.

По словам Ла Росы, нормальный уровень холестерина не всегда означает низкий риск инфаркта. Он отметил, что у многих людей, перенесших сердечный приступ, показатели холестерина ранее находились в пределах нормы.

«Существует другой показатель плазмы крови, который предсказывает инфаркт почти вдвое точнее», — заявил Ла Роса, добавив, что анализ на ApoB пока назначается крайне редко.

Врач объяснил, что ApoB отражает количество атерогенных частиц в крови — именно они способны проникать в стенки сосудов и способствовать образованию бляшек. При этом уровень холестерина может выглядеть нормальным, даже если процесс закупорки артерий уже развивается.

Аполипопротеин B входит в состав липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые часто называют «плохим» холестерином. Он играет ключевую роль в обмене жиров и транспорте холестерина в крови. Эксперт отмечает, что тест на ApoB позволяет оценить не только количество холестерина, но и число самих потенциально опасных частиц, связанных с развитием атеросклероза.

Ранее россиян предупредили о том, что дачные работы увеличивают риск инфаркта.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!