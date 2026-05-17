Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Как научить ребенка не бояться плохих оценок и несданных экзаменов, рассказал психолог

Психолог Евдокимова: реагировать на плохие оценки ребенка нужно тремя способами
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Получение плохих оценок и не сданные экзамены часто могут восприниматься школьниками как катастрофа. Чтобы этого не допустить, важно изменить отношение ребенка к ошибкам. Для этого нужно сделать три вещи: спокойно поговорить, а не ругать ребенка, обратить внимание на его усилия, а не только результат, и совместно разобрать ошибки, рассказала «Газете.Ru» психолог Алена Евдокимова из Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы.

«За эмоциональным восприятием плохой оценки часто скрывается страх разочаровать родителей и потерять их одобрение. Это усугубляется постоянным сравнением с более успешными сверстниками как в школе, так и дома. Еще одна причина — недостаток опыта ошибок. Ошибки — неотъемлемая часть обучения. Важно то, какое значение мы им придаем. Если неудача воспринимается как признак того, что мы плохие, она может подорвать уверенность в себе. Но если мы видим в ней возможность понять, где появились пробелы, то появляется стимул действовать», — объяснила психолог.

По ее словам, такое отношение помогает снизить тревожность и развить устойчивость к неудачам. Ребенок будет лучше анализировать свои ошибки и больше стараться двигаться вперед.

«Решает не строгость, а формат взаимодействия. Спокойный разговор вместо упреков, внимание к усилиям, а не только к результату, и совместный разбор ошибок — три вещи, которые реально работают. Иногда достаточно сменить формулировку, чтобы разговор пошел иначе. «Давай посмотрим, где именно не получилось» вместо «Ты опять ошибся!», «Как думаешь, в чем была сложность?» вместо «Почему ты не выучил?», «Вижу, что ты старался» вместо «Мог бы и лучше!». Эти фразы не обесценивают значимость проблемы, а помогают найти пути ее решения», — рассказала Евдокимова.

Когда родители и учителя помогают ребенку увидеть в двойке не осуждение, а обратную связь, вместо страха перед контрольными и новыми заданиями появляется интерес к поиску решений. Ребенок начинает понимать, что ошибки — это не конец света, а ступеньки, которые помогают ему стать лучше.

Ранее эксперты предупреждали, что сравнение ребенка с другими снижает его уверенность в себе и мотивацию.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!