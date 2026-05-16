Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Наука

Грузовой космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

NASA: космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС
Spacex/Us Space/Global Look Press

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX после отделения от второй ступени ракеты-носителя вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon, разработанный компанией SpaceX, после отделения от второй ступени ракеты-носителя успешно вышел на орбиту и направился к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

Пристыковка корабля к станции запланирована на 17 мая в 07:00 по восточноамериканскому времени (14:00 мск), при этом Cargo Dragon должен в автоматическом режиме состыковаться с передним узлом модуля Harmony, входящего в американский сегмент МКС.

Cargo Dragon доставит на станцию примерно 2,3 тонны грузов, включая продовольствие, оборудование и материалы, необходимые экипажу для проведения десятков научных экспериментов.

Запуск корабля с использованием ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 состоялся в пятницу в 18:05 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:05 мск) с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

В апреле марсоход NASA Curiosity нашел на Марсе органические молекулы, которые были названы учеными одним из наиболее убедительных доказательств того, что на планете когда-либо могла существовать жизнь.

Ранее в NASA назвали проблему, которая может сорвать высадку на Луну в 2028 году.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!