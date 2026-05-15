Психолог объяснила, как мошенники могут использовать желание похудеть к лету

Обещание в курсах по похудению сбросить несколько килограммов жира за неделю — это классический пример того, как мошенники используют чувство срочности, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«С точки зрения физиологии это невозможно: устойчивое похудение требует времени и дефицита калорий, а такой экстремальный темп просто опасен для здоровья. Но психологическая уязвимость перед этой схемой весной вырастает в разы. Весна добавляет один важный фактор — чувство срочности. До лета осталось два-три месяца, и мозг создает искусственный дедлайн: «надо успеть к пляжному сезону». Это сужает фокус внимания — человек перестает видеть долгосрочные стратегии вроде правильного питания и спорта и хватается за «волшебное» решение. Мошенники сознательно давят на это чувство фразами вроде «акция только до конца марта» или «осталось 5 мест», — заметила психолог.

Кроме того, уязвимость повышают нехватка солнца в зимний период, снижение уровня витамина D и гормонов радости — серотонина и дофамина. По словам Шпагиной, эти факторы приводят к тому, что нам становится труднее контролировать свои импульсы. Мозг в таком состоянии не хочет думать о долгосрочных рисках, он ищет быстрого и легкого решения.

«Обещание похудеть за неделю без усилий попадает точно в эту точку. Кроме того, весна обнажает то, что мы прятали под свитерами всю зиму. Мы впервые видим себя при дневном свете, и разрыв между тем, как мы хотим выглядеть, и реальностью становится особенно болезненным. Чем сильнее этот разрыв, тем выше готовность поверить в любое обещание, которое его сократит. А в соцсетях в это время активизируются блогеры с историями о «трансформациях» — мы смотрим на чужие фото «до и после» и начинаем примерять этот успех на себя, забывая, что эти фото могут быть подделкой», — рассказала Шпагина.

