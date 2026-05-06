Почему весной у людей бывает обострение конфликтов, рассказала психолог

Весной родительские чаты, рабочие группы и даже дружеские беседы в мессенджерах «накаляются» сильнее обычного. Это явление имеет под собой вполне реальные физиологические и психологические причины, которые в сумме дают эффект весеннего обострения конфликтов, – рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Первая и самая базовая причина — это состояние организма после зимы. К апрелю у большинства людей накапливается дефицит витамина D, снижается уровень серотонина и дофамина. Это приводит к объективному снижению когнитивного контроля — способности тормозить свои импульсивные реакции. Простыми словами: человек становится более раздражительным, менее терпеливым и хуже управляет своими эмоциями. То, что в декабре он бы прочитал и промолчал, в апреле он напишет и отправит», — заметила специалист.

Вторая причина — накопленная усталость. Зимой мы меньше двигаемся, меньше бываем на свежем воздухе, хуже спим.

«К апрелю ресурс психики истощается, а долгожданное тепло еще не наступило стабильно. Это состояние напоминает «финишную прямую» перед отпуском: сил уже почти нет, а работать надо. В таком режиме любой невинный вопрос в чате может быть воспринят как личная атака. Третья причина — анонимность и асинхронность мессенджеров. В живом разговоре мы видим лицо собеседника, слышим интонацию, чувствуем паузы. Это считывается мозгом и смягчает восприятие. В чате этих сигналов нет. Добавьте к этому отсутствие немедленной обратной связи: вы написали резкое сообщение, отправили, а через минуту пожалели, но удалить его из чужой памяти уже не получится», — рассказала Шпагина.

Четвертая причина — сезонные конфликты. В апреле у родителей выпускников начинается предэкзаменационный стресс, у дачников — споры о границах участков и сроках посадок, у всех остальных — разговоры о том, «куда поедем на майские».

«Что делать? Осознать, что ваша раздражительность в апреле — это не «вы стали плохим человеком», а следствие объективных процессов. Перед тем как отправить резкое сообщение в чат, полезно сделать три глубоких вдоха или выйти из приложения на пять минут. Правило «прочитал — подожди час — ответь» в апреле работает лучше, чем в любое другое время. И главное — если есть возможность перевести конфликтный разговор в голосовой звонок или личную встречу, лучше так и сделать. Интонация и живой голос снимают большую часть напряжения, которое в чате только нарастает», — заключила специалист.

Ранее психолог Елена Шпагина объясняла недовольство людей количеством майских праздников.

 
