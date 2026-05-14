Врачи предупредили о малоизвестном опасном заболевании костей, встречающимся у 40% взрослых

Остеопения — снижение минеральной плотности костей — встречается почти у 40% взрослых людей в мире. Особенно часто она развивается у пожилых людей и женщин после менопаузы. Об этом сообщает портал The Conversation.

Остеопения развивается постепенно и обычно не вызывает симптомов. Многие узнают о ней только после перелома или обследования плотности костей. При этом состояние считается важным предвестником остеопороза — заболевания, при котором кости становятся хрупкими и резко возрастает риск переломов.

Костная ткань постоянно обновляется: старая разрушается, а новая формируется заново. В молодом возрасте эти процессы находятся в равновесии, однако после 25–30 лет разрушение начинает постепенно преобладать. Со временем это приводит к снижению плотности костей.

Главным фактором риска считается возраст, однако потерю костной массы ускоряют и другие причины. Особенно важную роль играют гормональные изменения после менопаузы: снижение уровня эстрогена усиливает разрушение костной ткани. Кроме того, негативно влияют курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и недостаток кальция и витамина D.

Для диагностики используют DXA-сканирование — исследование минеральной плотности костей. Его результаты оценивают по T-критерию: показатели от –1 до –2,5 указывают на остеопению, а значения ниже –2,5 — на остеопороз.

Специалисты подчеркивают, что остеопения — не просто «легкая форма» остеопороза, а важный сигнал, позволяющий вовремя предотвратить дальнейшее разрушение костей.

Одним из наиболее эффективных способов профилактики считается физическая активность. Особенно полезны упражнения с нагрузкой на скелет — ходьба, танцы, бег трусцой и силовые тренировки. Они стимулируют формирование костной ткани и помогают сохранить прочность костей. Упражнения на баланс, например тайцзи, дополнительно снижают риск падений.

Важную роль играет и питание. Для здоровья костей необходимы кальций и витамин D. Их основными источниками являются молочные продукты, зеленые листовые овощи и обогащенные продукты. При дефиците витамина D могут назначаться добавки.

Лекарственная терапия требуется не всем пациентам. Обычно врачи оценивают индивидуальный риск переломов с учетом возраста, плотности костей и других факторов. Если риск высок, могут применяться препараты, замедляющие разрушение костной ткани.

Исследователи отмечают, что потеря костной массы не всегда приводит к остеопорозу. При раннем выявлении и изменении образа жизни плотность костей можно стабилизировать, а иногда даже частично восстановить.

