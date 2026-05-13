Названо изменение в рационе, способное омолодить организм

Ученые Сиднейского университета выяснили, что сокращение количества жиров и животного белка в рационе может снижать биологический возраст пожилых людей. Работа опубликована в журнале Aging Cell.

В работе участвовали 104 человека в возрасте от 65 до 75 лет. Исследователи изучали не хронологический возраст — количество прожитых лет, — а биологический возраст, который отражает состояние организма и скорость старения. Для его оценки ученые использовали 20 биомаркеров, включая уровень холестерина, инсулина и С-реактивного белка — маркера воспаления.

Участников случайным образом разделили на четыре группы с разными типами питания. Две группы придерживались обычного смешанного рациона с животным и растительным белком, а еще две — полувегетарианского, где 70% белка поступало из растительных источников. Кроме того, часть рационов была высокожировой и низкоуглеводной, а часть — наоборот, с пониженным содержанием жира и высоким количеством углеводов.

Единственная группа, у которой не обнаружили изменений биологического возраста, продолжала питаться наиболее близко к своему обычному рациону — с высоким содержанием жиров и животного белка.

Во всех остальных группах ученые зафиксировали снижение показателей биологического возраста уже спустя четыре недели. Самые выраженные изменения наблюдались у участников, придерживавшихся низкожировой диеты с высоким содержанием углеводов при сохранении животного белка.

«Пока слишком рано утверждать, что определенные изменения питания продлевают жизнь. Но результаты дают первые свидетельства того, что коррекция рациона в пожилом возрасте может приносить пользу», — отметила руководитель исследования Кейтлин Эндрюс из Школы наук о жизни и окружающей среде Сиднейского университета.

Авторы подчеркивают, что пока неизвестно, сохраняется ли эффект надолго и действительно ли он снижает риск возрастных заболеваний. Тем не менее результаты показывают, что даже краткосрочные изменения питания могут быстро влиять на процессы старения организма.

Ранее была названа простая пищевая привычка, эффективно замедляющая старение.