В России создали систему для сверхточного поиска утечек нефти

Ученые Пермского Политеха разработали интеллектуальную систему обнаружения утечек на нефтепроводах. Во время испытаний на реальном объекте она определила место аварии с точностью до 76 метров — это в четыре раза лучше требований нормативов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Разработка предназначена для магистральных нефтепроводов, многие из которых в России эксплуатируются более 30 лет. Из-за коррозии, старения металла и деформации грунтов риск аварий растет, особенно в Арктике и труднодоступных районах.

По словам разработчиков, традиционные методы мониторинга либо слишком неточны, либо часто дают ложные сигналы. В результате небольшие повреждения иногда замечают уже после серьезного разлива нефти.

Система сочетает два независимых метода анализа. Первый основан на гидравлической локации: датчики постоянно измеряют давление внутри трубы и отслеживают изменение гидравлического профиля. Если возникает утечка, алгоритм вычисляет координаты повреждения по изменению давления.

Второй компонент — нейросеть, обученная на данных с действующих трубопроводов. Она анализирует динамику давления и отличает реальную аварию от плановых операций или ремонтных работ, снижая число ложных срабатываний.

«Нейросеть, обученная на реальных данных с действующих трубопроводов, анализирует динамику давления и отличает аварийную ситуацию от штатных технологических операций», — рассказал руководитель группы Научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ Андрей Сюзев.

Автономные датчики устанавливаются на трубу через несколько километров и передают данные по беспроводной сети. Система может работать без обслуживания до трех лет и не требует прокладки кабелей, что особенно важно для Сибири, Арктики и Дальнего Востока.

Во время испытаний на нефтепроводе в Пермском крае длиной более 15 километров система обнаружила контрольную утечку с погрешностью всего 76 метров при допустимом нормативе в 300 метров.

Разработка работает на российском программном обеспечении и операционной системе Astra (признан в РФ иностранным агентом) Linux. По мнению авторов проекта, внедрение системы поможет сократить расходы на ликвидацию аварий и уменьшить экологический ущерб от разливов нефти.

