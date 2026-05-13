Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Наука

Китай первым в мире отправил в космос искусственные эмбрионы

SCMP: в космос отправлены искусственные эмбрионы, созданные из стволовых клеток
NASA

Китайские ученые отправили на орбитальную станцию Tiangong Space Station искусственные эмбрионы, чтобы выяснить, может ли человек в будущем размножаться в условиях невесомости. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Исследование проводится учеными Chinese Academy of Sciences. Руководитель проекта — профессор и исследователь Государственной ключевой лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Института зоологии Академии наук Китая Ю Лекянь.

По его словам, главная задача эксперимента — понять, как гравитация и ее отсутствие влияют на ранние стадии развития эмбриона. Это необходимо для будущих длительных космических миссий и потенциального заселения других планет.

«Это наша первая попытка ответить на вопрос: смогут ли люди выживать и размножаться в космосе? Надеюсь, ответ будет положительным», — отметил Ю Лэцянь.

Для эксперимента использовали искусственные эмбрионы, созданные из стволовых клеток. По структуре они напоминают настоящие человеческие эмбрионы, однако не способны развиться в полноценный организм. Такие модели позволяют изучать раннее развитие человека без использования настоящих эмбрионов.

Образцы отправили на станцию на борту грузового корабля Tianzhou-10. На орбите астронавты будут наблюдать за их развитием в течение пяти дней.

Исследователи планируют изучить этап, соответствующий примерно 14–21 дню после оплодотворения. Этот период считается критически важным: именно тогда начинают формироваться основные органы человека. Нарушения на этой стадии могут серьезно повлиять на дальнейшее развитие организма.

Ранее изучать столь поздние стадии развития человеческих эмбрионов было практически невозможно из-за международного «правила 14 дней», ограничивающего эксперименты с эмбрионами in vitro. Однако в 2021 году International Society for Stem Cell Research смягчило эти рекомендации, разрешив подобные исследования после усиленной этической экспертизы.

Ученые надеются, что результаты помогут не только космической медицине, но и исследованиям заболеваний, связанных с нарушениями раннего эмбрионального развития. После завершения эксперимента образцы заморозят и доставят обратно на Землю для анализа.

Ранее в НАСА оценили запуск российской ракеты с кораблем к МКС.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!