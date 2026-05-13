Китай первым в мире отправил в космос искусственные эмбрионы

Китайские ученые отправили на орбитальную станцию Tiangong Space Station искусственные эмбрионы, чтобы выяснить, может ли человек в будущем размножаться в условиях невесомости. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Исследование проводится учеными Chinese Academy of Sciences. Руководитель проекта — профессор и исследователь Государственной ключевой лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Института зоологии Академии наук Китая Ю Лекянь.

По его словам, главная задача эксперимента — понять, как гравитация и ее отсутствие влияют на ранние стадии развития эмбриона. Это необходимо для будущих длительных космических миссий и потенциального заселения других планет.

«Это наша первая попытка ответить на вопрос: смогут ли люди выживать и размножаться в космосе? Надеюсь, ответ будет положительным», — отметил Ю Лэцянь.

Для эксперимента использовали искусственные эмбрионы, созданные из стволовых клеток. По структуре они напоминают настоящие человеческие эмбрионы, однако не способны развиться в полноценный организм. Такие модели позволяют изучать раннее развитие человека без использования настоящих эмбрионов.

Образцы отправили на станцию на борту грузового корабля Tianzhou-10. На орбите астронавты будут наблюдать за их развитием в течение пяти дней.

Исследователи планируют изучить этап, соответствующий примерно 14–21 дню после оплодотворения. Этот период считается критически важным: именно тогда начинают формироваться основные органы человека. Нарушения на этой стадии могут серьезно повлиять на дальнейшее развитие организма.

Ранее изучать столь поздние стадии развития человеческих эмбрионов было практически невозможно из-за международного «правила 14 дней», ограничивающего эксперименты с эмбрионами in vitro. Однако в 2021 году International Society for Stem Cell Research смягчило эти рекомендации, разрешив подобные исследования после усиленной этической экспертизы.

Ученые надеются, что результаты помогут не только космической медицине, но и исследованиям заболеваний, связанных с нарушениями раннего эмбрионального развития. После завершения эксперимента образцы заморозят и доставят обратно на Землю для анализа.

