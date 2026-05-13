Чем самокат может быть вреден для ребенка, объяснил врач

Хотя самокат сам по себе не вызывает проблем с опорно‑двигательной системой у детей, врачи предупреждают: при уже существующих асимметриях в теле и нарушении баланса он способен их усилить. Об этом «Газете.Ru» рассказал остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Если у ребенка нет выраженных перекосов в теле и нагрузка распределяется равномерно, он обычно легко меняет опорную ногу, может отталкиваться то одной, то другой ногой. Но если у ребенка уже есть дисбаланс, ему, как правило, удобно толкаться только одной ногой. При этом нога, которой ребенок отталкивается, становится сильнее другой, усиливается перекос таза, а при склонности к нарушениям осанки нагрузка на позвоночник становится еще более неравномерной», — объяснил врач.

По словам Симкина, на сегодняшний день нет достоверных клинических исследований, которые бы подтверждали, что сам по себе самокат вызывает асимметрию мышц, разную длину ног или нарушения осанки.

«Более того, при симметричном использовании обычные механические самокаты полезны для тренировки мышц и общего физического развития. Риски чаще связаны не с самокатом, а с исходным состоянием ребенка – например, если ранее были травмы опорно-двигательного аппарата. После таких травм в тканях могут сохраняться участки напряжения. Эти напряженные зоны постоянно тянут на себя окружающие ткани, усиливая общий перекос в теле. В ответ организм перераспределяет нагрузку, и возникает компенсаторное напряжение мышц – часто уже в другой области, не там, где была изначальная травма. Именно эти зоны чаще всего и начинают испытывать перегрузку и болеть, порой – спустя годы от момента травмы», — заметил доктор.

По словам врача, тревожный сигнал для родителей – если ребенок все время толкается только одной ногой и не может или не хочет ее менять. В таком случае стоит не просто ограничить самокат, а обратиться к специалисту, например, остеопату, который оценивает тело в целом и помогает выявить скрытые зоны напряжения.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин рассказывал о влиянии зажимов в шее и спине на качество сна.

 
