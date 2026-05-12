Новая находка поставила под сомнение теорию происхождения живых существ

Международная группа исследователей выяснила, что загадочные структуры в древних породах Бразилии, которые ранее считались следами первых мелких животных, на самом деле были образованы колониями бактерий и водорослей. Работа опубликована в журнале Gondwana Research (GR).

Речь идет о микрофоссилиях (окаменелых остатках организмов, размер которых обычно составляет от одного микрометра до одного миллиметра) возрастом около 540 миллионов лет, найденных в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Ранее некоторые ученые предполагали, что эти структуры представляют собой следы крошечных червеобразных животных, двигавшихся по морскому дну в эдиакарский период — незадолго до кембрийского взрыва, когда на Земле резко увеличилось разнообразие сложных организмов.

Однако новое исследование показало, что следы имеют клеточную структуру и содержат остатки органического вещества, характерные для микроорганизмов.

«С помощью микротомографии и спектроскопии мы обнаружили клеточные структуры — иногда с сохранившимся органическим материалом — которые соответствуют бактериям или водорослям того периода. Это не следы животных», — рассказал первый автор работы, постдок Института геонаук Университета Сан-Паулу и Бразильского центра исследований в области энергетики и материалов Бруну Беккер-Кербер.

Ученые исследовали образцы из геологической формации Таменгу, образовавшейся на мелководном шельфе древнего океана во время формирования суперконтинента Гондвана.

Для анализа исследователи использовали синхротрон Sirius — ускорительный комплекс Бразильского центра исследований в области энергетики и материалов. С его помощью удалось получить изображения микрофоссилий с разрешением до нанометров без разрушения образцов.

«Линия MOGNO — одна из немногих в мире, где можно проводить так называемую zoom-томографию: изучать отдельные структуры внутри образца на наноуровне», — пояснил Беккер-Кербер.

Дополнительно ученые применили рамановскую спектроскопию, которая выявила органическое вещество внутри клеточных стенок ископаемых.

По словам исследователей, некоторые образцы, вероятно, принадлежат сероокисляющим бактериям — микроорганизмам, использующим соединения серы в обмене веществ. Такие бактерии могут достигать размеров, видимых невооруженным глазом.

Авторы также обнаружили, что микрофоссилии встречаются в нескольких размерных группах, что может указывать на существование целых микробных сообществ. Крупные формы напоминают красные или зеленые водоросли, а более мелкие могли быть цианобактериями или сероокисляющими бактериями.

Полученные результаты ставят под сомнение прежние гипотезы о существовании мелких животных в эдиакарском периоде и могут свидетельствовать о том, что уровень кислорода в океанах тогда еще был слишком низким для появления некоторых форм животной жизни.

