Ученые обнаружили гигантских кальмаров у побережья Западной Австралии

В глубоководных каньонах восточной части Индийского океана, неподалеку от побережья Западной Австралии, обнаружили признаки присутствия гигантских кальмаров. Об этом сообщает Planet Today.

По данным исследования, следы этих редких животных зафиксировали впервые за последние 25 лет.

Гигантские кальмары считаются чрезвычайно редкими животными: отдельные особи могут достигать длины около 13 метров, а их глаза — до 25 сантиметров в диаметре. В рамках работы ученые нашли и проанализировали фрагменты генетического материала одного из представителей вида.

Как отметила исследователь Лиза Киркендейл, это первый официально подтвержденный случай обнаружения вида A. dux у берегов Западной Австралии с использованием современных протоколов анализа ДНК из окружающей среды. Также подчеркивается, что найденная популяция — самая северная регистрация этого вида для восточных районов Индийского океана.

Кроме того, специалисты исследовали образцы ДНК от 226 видов, относящихся к 11 крупным группам животных. В собранных данных присутствуют следы редких глубоководных рыб, иглокожих, кишечнополостных, морских млекопитающих и других видов кальмаров. Предполагается, что большинство зафиксированных организмов служат кормом для гигантских кальмаров.

Ранее сообщалось, что в морях обитали гигантские осьминоги длиной почти 19 метров.

 
