Стало известно, как возраст рождения детей влияет на финансовый успех

PLOS One: раннее родительство связано с более низкими доходами
Рождение первого ребенка в подростковом возрасте или в начале двадцати лет может быть связано с более низким уровнем образования, меньшими доходами и худшим состоянием здоровья в дальнейшей жизни. К такому выводу пришли канадские ученые. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Исследование провели психолог Джордан Макдональд и ученый Дэвид Спид. Они решили выяснить, в каком возрасте негативные последствия раннего родительства начинают сглаживаться.

Для анализа использовали данные более 6,2 тысячи взрослых участников канадского социологического опроса. Исследователи сравнили возраст появления первого биологического ребенка с уровнем образования, доходами, физическим и психическим здоровьем, а также общей удовлетворенностью жизнью.

Выяснилось, что наиболее выраженные трудности наблюдались у людей, ставших родителями в 16 лет. Только около 40% из них получили образование выше школьного. По мере увеличения возраста первого родительства вероятность получить высшее или среднее специальное образование заметно возрастала и выходила на плато примерно к 31 году.

Похожая картина наблюдалась и с доходами. Люди, ставшие родителями в подростковом возрасте, чаще относились к группе с самым низким заработком — менее 25 тысяч канадских долларов в год. Финансовые показатели постепенно улучшались у тех, кто откладывал рождение ребенка до 26–31 года.

Максимальная вероятность попасть в группу домохозяйств с доходом свыше 125 тысяч канадских долларов наблюдалась у людей, ставших родителями примерно в 29 лет.

Кроме того, раннее родительство оказалось связано с худшей самооценкой физического здоровья в более позднем возрасте. Эта зависимость постепенно ослабевала по мере увеличения возраста первого рождения ребенка и стабилизировалась примерно после 26 лет.

При этом уровень общей удовлетворенности жизнью практически не зависел от возраста родительства. Большинство участников независимо от возраста оценивали свою жизнь достаточно высоко.

«Чем моложе человек становится родителем, тем выше вероятность столкнуться с долгосрочными трудностями — от незавершенного образования до проблем со здоровьем и более низких доходов на протяжении жизни», — отметил Макдональд.

По словам авторов, результаты не означают, что молодые родители «обречены на неудачу». Исследование скорее показывает, насколько важна поддержка со стороны семьи, общества и государства.

Ученые также предполагают, что раннее родительство может нарушать важные жизненные переходы — например, завершение образования или начало карьеры. Из-за этого молодые родители нередко «застревают» в том жизненном этапе, на котором у них появился ребенок, а последствия могут сохраняться десятилетиями.

