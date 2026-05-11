Названы две технологии, снизившие смертность от рака кожи в России

Эксперт Дергачева: смертность от меланомы в России снизилась почти на 25% за 10 лет
Несмотря на рост заболеваемости меланомой в России, смертность от этого вида рака кожи за последние десять лет снизилась почти на четверть благодаря таргетной и иммуноонкологической терапии. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Дергачева, директор департамента по медицинской поддержке онкологических продуктов Р-Фарм в День борьбы с меланомой (11 мая).

По словам эксперта, в России ежегодно выявляют более 12 тысяч новых случаев меланомы, однако современная терапия значительно изменила прогноз для пациентов. Еще 15 лет назад метастатическая меланома считалась практически неизлечимой: стандартная химиотерапия редко давала выраженный эффект и почти не увеличивала продолжительность жизни.

Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию таргетной и иммуноонкологической терапии. Таргетные препараты воздействуют на конкретные молекулярные механизмы роста опухоли, а иммунотерапия помогает иммунной системе вновь распознавать и уничтожать раковые клетки. В некоторых случаях даже при распространенной форме заболевания удается добиться многолетней ремиссии.

«Отдельное направление — разработка конъюгатов антител с химиотерапевтической нагрузкой. Это препараты адресного действия, которые доставляют токсичное вещество непосредственно к опухолевым клеткам, снижая повреждение здоровых тканей», — отметила Дергачева.

Специалист уточнила, что особенно высокие результаты лечения достигаются при раннем выявлении болезни. По словам эксперта, пятилетняя выживаемость при меланоме первой стадии сегодня достигает 90–95%. На поздних стадиях прогноз существенно ухудшается, а объем лечения становится значительно больше.

Поэтому, как отмечает специалист, ключевую роль начинают играть скрининг, ранняя диагностика и молекулярное тестирование опухолей. Современная терапия меланомы все чаще подбирается индивидуально — с учетом конкретных генетических особенностей опухоли и ее чувствительности к определенным препаратам.

