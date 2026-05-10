Режим дня может отражать скорость биологического старения, выяснили ученые

Режим сна, отдыха и дневной активности может показывать, насколько быстро стареет организм на клеточном уровне — у людей с более «ранним» биоритмами скорость биологического старения замедляется. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые изучили данные 207 пожилых добровольцев, средний возраст которых составлял 68 лет. В течение недели участники носили устройства, отслеживающие движения, сон и периоды отдыха. Одновременно исследователи анализировали образцы крови участников по методике эпигенетических часов — такие математические алгоритмы анализа позволяют оценить биологический возраст организма по химическим изменениям в ДНК.

«Биологический возраст отличается от календарного тем, что отражает не количество прожитых лет, а степень износа организма. На него влияют воспаление, стресс, уровень сахара в крови, болезни и образ жизни», — пояснили ученые.

Исследование показало, что у людей с регулярным режимом сна и активности биологическое старение происходило медленнее. Наиболее благоприятными факторами оказались высокая дневная активность, полноценный ночной отдых и стабильный распорядок без частых нарушений режима.

Напротив, нерегулярный сон, поздний отход ко сну и хаотичный режим были связаны с признаками ускоренного старения на клеточном уровне.

Авторы отмечают, что суточные ритмы уже давно связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением памяти, депрессией и некоторыми видами рака. Теперь данные указывают, что они также могут отражать скорость старения организма.

При этом исследователи подчеркивают, что работа пока не доказывает причинно-следственную связь. Ученым еще предстоит выяснить, ускоряют ли нарушения режима старение организма или возрастные изменения сами влияют на суточные ритмы.

