Раскрыта проектная мощность первого частного российского космодрома

Григорий Сысоев/РИА Новости

Космодром «Приморский» российской частной компании Space Energy позволит запускать до полусотни легких ракет в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении говорится, что инфраструктура космодрома изначально проектировалась под легкие и сверхлегкие ракеты. Подобный подход позволит сократить эксплуатационные расходы, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков, считают в компании.

«Проектная мощность комплекса предусматривает до 50 запусков в год», — подчеркнули в пресс-службе.

Space Energy планирует построить космодром «Приморский» уже в этом году. Он будет предназначен для запусков сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», также разработанной данной компанией. Первый полет назначен на 2027 год. Однако ожидается, что в случае успешной реализации проекта его перенесут на текущий год.

В конце апреля на космодроме Байконур впервые состоялся испытательный пуск новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», разработка которой ведется с 2015 года. Как рассказали в государственной корпорации «Роскосмос», запуск прошел в штатном режиме. Испытания данной ракеты изначально планировались еще на 2022 год, но впоследствии неоднократно откладывались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на европейском космодроме взорвали стартовую площадку российского «Союза-СТ».

 
