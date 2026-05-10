Раскрыта проектная мощность первого частного российского космодрома

Space Energy: с космодрома «Приморский» будут запускать до 50 ракет в год

Космодром «Приморский» российской частной компании Space Energy позволит запускать до полусотни легких ракет в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении говорится, что инфраструктура космодрома изначально проектировалась под легкие и сверхлегкие ракеты. Подобный подход позволит сократить эксплуатационные расходы, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков, считают в компании.

«Проектная мощность комплекса предусматривает до 50 запусков в год», — подчеркнули в пресс-службе.

Space Energy планирует построить космодром «Приморский» уже в этом году. Он будет предназначен для запусков сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», также разработанной данной компанией. Первый полет назначен на 2027 год. Однако ожидается, что в случае успешной реализации проекта его перенесут на текущий год.

