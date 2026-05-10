В России создали первый цифровой продукт для пациентов с хронической болезнью почек

Специалисты Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали приложение «Нефродиета» для пациентов с хронической болезнью почек. Программа помогает контролировать питание и, как рассчитывают разработчики, может замедлить развитие заболевания и отсрочить необходимость диализа. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

По словам ученых, это первый российский цифровой продукт, созданный специально для поддержки пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Как отмечают специалисты, соблюдение диеты играет ключевую роль при хронической болезни почек. При правильном питании пациент может годами сохранять качество жизни и избегать серьезных ограничений. Однако после выписки из стационара многие пациенты перестают регулярно наблюдаться у врачей, что приводит к ухудшению состояния.

«Благодаря нашему цифровому решению пациент может рассчитать свои целевые показатели по белкам, жирам, углеводам и общему количеству калорий. Расчет производится исходя из показателей креатина и мочевины. Можно «собрать» тарелку, выбрав продукты и их количество. Программа покажет все характеристики блюда, а также необходимый минимум калорий в день», — рассказал профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Дмитрий Дружинин.

Перед началом использования пациент вводит персональные данные в личный кабинет. На их основе приложение автоматически оценивает клинические показатели и определяет стадию заболевания. После этого система формирует индивидуальные рекомендации по питанию.

В разработке приложения участвовали также специалисты кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

По словам авторов, многолетний опыт наблюдения за пациентами с хронической болезнью почек показывает, что диета обладает нефро- и кардиопротективным эффектом. Несмотря на то что рекомендации по питанию уже включены в клинические руководства, на практике пациентам обычно выдают только таблицы или предлагают пользоваться обычными онлайн-калькуляторами, не адаптированными под особенности заболевания.

«Появилась идея сделать приложение конкретно для пациентов с хронической болезнью почек — помочь им упростить контроль за соблюдением диеты, улучшить лабораторные и клинические показатели, эффективность лекарственных препаратов и прогноз в целом, в том числе отсрочить диализ», — подчеркнули ученые.

Ранее в России разработали инновационную систему доставки лекарств для лечения опухолей мозга.

 
