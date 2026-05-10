В России разработали систему для быстрого анализа микробиоты кишечника

Первый МГМУ: проводится апробация системы анализа кишечной микробиоты
Эксперты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова проводят апробацию системы анализа кишечной микробиоты «Энтерофлор», разработанной компанией «ДНК-Технология ТС». Разработка позволит быстрее и дешевле оценивать состав микрофлоры кишечника и подбирать персонализированную терапию пациентам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

Исследованием занимается Научно-технологический институт метаболического здоровья Сеченовского Университета. Ученые отмечают, что кишечная микробиота влияет не только на пищеварение, но и на работу иммунной, нервной и других систем организма.

Сегодня основным методом изучения микробиоты остается секвенирование — технология анализа генетического материала микроорганизмов. Однако она требует дорогостоящего оборудования и участия специалистов по биоинформатике, что ограничивает ее использование в обычной клинической практике.

Новая система основана на мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Она позволяет количественно оценивать состав микробиоты толстого кишечника, включая важнейшие группы бактерий, условно-патогенную флору и грибы рода Candida.

«Инновационный набор реагентов позволяет получить результат исследования всего в день обращения и обладает относительно низкой себестоимостью. Его внедрение в широкую клиническую практику сделает оценку кишечной микробиоты более доступной для пациентов и будет способствовать персонификации медицины», — рассказал директор Научно-технологического института метаболического здоровья Сеченовского Университета, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин.

По словам ведущего научного сотрудника института Романа Масленникова, исследователи изучают, как меняется микробиота при различных заболеваниях и как она влияет на эффективность терапии.

«Определение состава кишечной микробиоты может дать врачам возможность назначать пациенту именно те препараты, которые будут эффективны в его случае. Кроме того, этот анализ может стать дополнительным диагностическим инструментом в случаях, когда стандартные методы дают противоречивые или сомнительные результаты», — пояснил он.

Как отмечают ученые, исследование микробиоты может быть полезно не только при заболеваниях кишечника, но и при болезнях печени, нервной системы, иммунных нарушениях, а также патологиях органов дыхания и кровообращения.

По словам Владимира Ивашкина, сегодня особый интерес у врачей вызывают связи «кишечник — иммунитет» и «кишечник — головной мозг». Изучение микробиоты и методов воздействия на нее может открыть новые возможности для персонализированной медицины и повышения качества жизни пациентов.

