Россиянам рассказали, как увидеть звездопад в ночь с 9 на 10 мая

В ночь с 9 на 10 мая жители России смогут наблюдать метеорный поток Эта-Лириды. В период максимальной активности при ясной погоде можно будет увидеть до семи «падающих звезд» в час. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Свое название поток получил благодаря созвездию Лира. Радиант — точка, из которой визуально вылетают метеоры, — расположен рядом со звездой Вега.

«В отличие от своих «именитых» соседей по календарю, Эта-Лириды — довольно скромное событие. В час при ясном небе можно увидеть от трех до семи «вспышек»», — отметил Бурмистров.

Метеорный поток связан с долгопериодической кометой C/1983 H1 IRAS — Араки — Олкок, которая возвращается к Солнцу примерно раз в 930–960 лет. В 1983 году она подошла к Земле на расстояние около 4,7 млн километров — ближе любой другой кометы за предыдущие два столетия.

Комету сначала обнаружил инфракрасный спутник IRAS, однако ученые приняли объект за астероид. Позже японский астроном-любитель Гэнъити Араки и британский наблюдатель Джордж Олкок независимо друг от друга заметили вокруг него характерное газопылевое облако, после чего стало ясно, что речь идет о комете.

По словам ученого, частицы Эта-Лирид входят в атмосферу Земли со скоростью около 44 километров в секунду — медленнее, чем у знаменитых Персеиды. Из-за этого вспышки длятся меньше секунды.

Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы 10 мая, когда радиант поднимается максимально высоко над горизонтом.

«Смотреть следует не пристально на саму звезду Вегу, а охватить взглядом широкую область неба вокруг нее. Вспышки будут возникать в разных местах, но если мысленно продлить их следы назад, они сойдутся именно в радианте», — пояснил эксперт.

Для наблюдения за звездопадом не потребуется телескоп или другое специальное оборудование. Астроном посоветовал уехать подальше от городских огней и дать глазам привыкнуть к темноте в течение 20–30 минут.

