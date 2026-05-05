Россиянам рассказали, как увидеть редкий звездопад в ночь с 5 на 6 мая

В ночь с 5 на 6 мая Земля пройдет через поток частиц кометы Галлея, и на небе можно будет наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды. При благоприятных условиях его интенсивность может достигать до 40 метеоров в час. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Эта-Аквариды — один из двух ежегодных «звездопадов», связанных с Комета Галлея. Второй поток — Ориониды, наблюдаемый в октябре. Такая «пара» уникальна: ни одно другое небесное тело не создает два регулярных метеорных потока в год.

Название явления связано со звездой Эта в созвездии Водолея — именно там находится радиант, точка, откуда визуально «вылетают» метеоры. Однако сами вспышки можно увидеть по всему небу. Как рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха, впервые поток был зафиксирован в 1870 году британским астрономом Джорджем Лайоном Тапманом.

Комета Галлея получила имя в честь Эдмунд Галлей, который в 1705 году предсказал ее возвращение. Это короткопериодическая комета: она появляется во внутренней части Солнечной системы примерно раз в 75–76 лет, а следующее ее возвращение ожидается в 2061 году. При каждом сближении с Солнцем ее ледяное ядро испаряется, оставляя вдоль орбиты облако пыли и льда.

Когда Земля пересекает этот шлейф, частицы врезаются в атмосферу на огромной скорости и сгорают, создавая яркие вспышки — «падающие звезды». Эта-Аквариды считаются одним из самых быстрых потоков: скорость частиц достигает около 66 км/с. Из-за этого вспышки длятся доли секунды, но нередко оставляют светящийся след.

По словам эксперта, лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда созвездие Водолея поднимается выше над горизонтом. Ориентироваться можно на яркую звезду Альтаир в юго-восточной части неба.

Чтобы увидеть максимум метеоров, важно выбрать место вдали от городской засветки — например, за пределами города или у водоема. Глазам нужно около 20–30 минут, чтобы адаптироваться к темноте, поэтому в это время не стоит пользоваться телефоном. Специальное оборудование не требуется: метеоры хорошо видны невооруженным глазом.

