С чем нельзя есть шашлык, рассказал врач

Несмотря на праздники, опасно сочетать шашлык с алкоголем, особенно крепким. Сочетание шашлыка и алкоголя может приводить к нарушению моторики в ЖКТ, нарушению оттока пищеварительных ферментов и острому панкреатиту и холециститу, — состояниям, требующим скорой медицинской помощи. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«И алкоголь, и жареное жирное мясо нагружают печень, поджелудочную железу и сосуды, усиливают тяжесть и мешают адекватно контролировать объем съеденного. Гораздо полезнее сопровождать мясо большим количеством свежих или запеченных овощей, зеленью, небольшим количеством цельнозернового хлеба или лаваша, а не майонезными соусами и сладкой газировкой», — говорит Белоусов.

Шашлык лучше всего есть с большим количеством клетчатки: петрушкой, кинзой, укропом, листьями салата, перцами, огурцами, помидорами.

«Шашлык сам по себе может быть вполне уместным в здоровом рационе, если правильно выбрать мясо, маринад, гарниры и не выходить за рамки разумных порций. Но важно понимать, что свинина и баранина более калорийны и насыщены животным жиром, что увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень. Людям с выраженным атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, тяжелыми заболеваниями печени, подагрой и обострениями хронических болезней ЖКТ лучше отдавать предпочтение более постным вариантам и маленьким порциям», — заключил доктор.

Ранее врач предупреждал, что безопасная порция шашлыка для взрослого человека — не более 200 грамм за раз.