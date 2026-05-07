В диспансеризацию россиян могут включить передовой метод проверки на рак легкого

Минздрав допустил включение в диспансеризацию НДКТ легких для диагностики рака
Низкодозовую компьютерную томографию (НДКТ) могут включить в диспансеризацию для россиян с повышенным риском развития рака легкого — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минздрав РФ.

Отвечая на запрос Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» и движения «Движение против рака», ведомство пояснило, что перед массовым внедрением НДКТ надо определить целевые возрастные группы, периодичность обследований и четкие критерии риска для отбора пациентов.

Сейчас проверка на рак легкого проводится только на втором этапе диспансеризации — с помощью рентгена или обычной КТ.

НДКТ необходима, поскольку стандартно применяемая в рамках диспансеризации флюорография не способна выявить злокачественные опухоли размером в несколько миллиметров на первой и второй стадиях, пояснила президент ассоциации «Здравствуй!» Ирина Боровова.

Эти снимки, как и рентгеновские, дают двухмерную картинку с наслоением изображения сердца, легких и ребер друг на друга, поэтому распознать по ним опухоли крайне сложно, добавила онколог Суна Исакова.

По оценке заслуженного врача РФ Петра Яблонского, скрининг НДКТ способен диагностировать рак легкого в первой стадии и спасти миллионы россиян. Согласно статистике, за 2024 год в стране было выявлено почти 52 тысячи случаев рака трахеи, бронхов и легкого, из которых около 85% связаны с курением.

