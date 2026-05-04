Особый тип жировой ткани может снижать риск болезней сердца, выяснили ученые

Активная бурая жировая ткань может снижать воспаление сосудов у людей с ожирением и тем самым уменьшать риск развития атеросклероза. К такому выводу пришли исследователи Венского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Аtherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (АTVB).

Ранее исследования показали, что при ожирении повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — в том числе инфаркта и инсульта. Одной из ключевых причин считается хроническое воспаление сосудов. Однако новое исследование показало, что у части пациентов этот процесс может быть менее выражен благодаря активности бурого жира.

В работе приняли участие 65 взрослых с ожирением. Ученые оценивали активность бурой жировой ткани с помощью ПЭТ/КТ после воздействия холода, а также измеряли уровень воспаления в аорте. Оказалось, что примерно у трети участников бурый жир сохранял активность.

Именно у этих людей воспаление сосудистой стенки было значительно ниже, чем у пациентов без активной бурой жировой ткани. Более того, прослеживалась четкая зависимость: чем выше активность бурого жира, тем слабее воспаление. Анализы крови подтвердили результат — у таких участников фиксировались более высокие уровни противовоспалительных молекул и сниженные маркеры, связанные с атеросклерозом.

Бурая жировая ткань отличается от обычной тем, что не накапливает, а расходует энергию, участвуя в выработке тепла. С возрастом ее активность снижается, а при ожирении, как правило, уменьшается еще сильнее.

Авторы отмечают, что полученные данные впервые демонстрируют на людях защитную роль бурого жира для сосудистой системы. По их мнению, стимулирование его активности — например, с помощью холода или лекарственных методов — может стать новым подходом к снижению сердечно-сосудистых рисков у пациентов с ожирением.

