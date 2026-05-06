Мегацунами во фьорде на Аляске стало вторым по высоте волны за всю историю

Огромная волна-мегацунами, которая прошлым летом обрушилась на отдаленный фьорд на юго-востоке Аляски, стала второй по высоте за всю историю наблюдений. Об этом сообщает BBC со ссылкой на новое научное исследование, опубликованное в журнале Science.

Серия крошечных землетрясений спровоцировала массивный оползень, в результате которого 64 млн кубометров горной породы менее чем за минуту рухнули в воду и породили волну высотой почти 500 метров. Самое высокое мегацунами в истории — с волной выше 500 метров — было зафиксировано в 1950-х годах.

По словам ученых, в этот раз катастрофических потерь удалось избежать только потому, что инцидент произошел ранним утром, когда туристические лайнеры еще не вошли во фьорд Трейси-Арм. Это место пользуется огромной популярностью среди путешественников.

По словам Стивена Хикса из Университетского колледжа Лондона, ранее «удерживать этот кусок породы» помогал ледник, но с его отступлением на фоне глобального изменения климата нижняя часть скалы обнажилась.

Геолог Бретвуд Хигман добавил, что частота таких явлений растет не «немного, а очень сильно — возможно, в 10 раз по сравнению с несколькими десятилетиями назад».

В связи со случившимся ученые призывают к расширенному мониторингу опасных зон Аляски, а некоторые круизные компании уже объявили о прекращении отправки судов в Трейси-Арм из соображений безопасности.

Ранее в Институте физики земли РАН подтвердили возможность возникновения цунами на Камчатке.

 
