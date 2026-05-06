Назван простой способ замедлить ухудшение зрения

Низкие дозы атропина могут замедлять развитие близорукости у взрослых, при этом положительный эффект сохраняется в течение суток после однократного применения. К такому выводу пришли исследователи из Хьюстонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Eye and Vision.

В эксперименте участникам закапывали в глаза одну каплю атропина в низкой концентрации или плацебо, после чего оценивали зрительные параметры через час и через 24 часа. Выяснилось, что препарат заметно влияет на функцию глаза, изменяя размер зрачка и аккомодацию — способность глаза переключаться между дальним и ближним фокусом без размытия изображения. Подобный эффект сохранялся на протяжении одного дня.

Атропин относится к группе М-холиноблокаторов и представляет собой алкалоид, содержащийся в растениях семейства пасленовых. Он временно расслабляет глазные мышцы и расширяет зрачок, снижая нагрузку на зрительный аппарат.

Также отмечается, что исследование не выявило структурных изменений глаза. Длина глазного яблока и состояние сетчатки оставались стабильными, что указывает на безопасность краткосрочного применения. Наблюдались лишь незначительные и обратимые изменения внутриглазного кровотока.

Авторы подчеркивают, что ключевым преимуществом такого подхода является длительность действия: одной инстилляции оказалось достаточно для поддержания эффекта в течение суток.

По мнению исследователей, низкодозированный атропин может рассматриваться как перспективный инструмент контроля прогрессирования близорукости у взрослых, однако для оценки долгосрочной эффективности и безопасности необходимы дополнительные клинические исследования.

«Атропин» применяют для создания функционального покоя при воспалительных заболеваниях глаз. Однако препарат может увеличивать внутриглазное давление, что особенно опасно при глаукоме.

