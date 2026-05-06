Брюшной жир связан с утратой объема мозга, выяснили ученые

Снижение массы висцерального жира — жировых отложений вокруг внутренних органов — может замедлять возрастные изменения мозга и поддерживать когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В исследовании приняли участие более 500 человек. С помощью МРТ ученые одновременно отслеживали динамику структуры мозга и изменения жировых отложений в области живота. Анализ показал, что в течение следующих 5-16 лет у участников с меньшим количеством висцерального жира медленнее снижался общий объем мозга. В этой группе также лучше сохранялись серое вещество и гиппокамп — область, критически важная для памяти.

При этом ключевым фактором оказалась не общая масса тела, а именно уровень «внутреннего» жира. Даже при незначительном снижении веса у участников наблюдалось замедление старения мозга. Напротив, его избыток был связан с ускоренной утратой мозгового объема и ухудшением когнитивных функций.

Авторы связывают этот эффект с нарушениями обмена глюкозы. Избыточный висцеральный жир способствует развитию инсулинорезистентности и колебаниям уровня сахара в крови, что может ухудшать энергетическое обеспечение мозга и ускорять нейродегенеративные процессы.

Полученные данные указывают на то, что контроль именно абдоминального жира может играть важную роль в профилактике возрастного снижения памяти и мышления. Ученые подчеркивают, что такие стратегии требуют дальнейшего изучения, однако уже сейчас они могут рассматриваться как перспективное направление для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание может замедлять дегенерацию мозга.