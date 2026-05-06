Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Наука

Брюшной жир связан с утратой объема мозга, выяснили ученые

NatCom: снижение массы брюшного жира замедляет возрастные изменения мозга
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Снижение массы висцерального жира — жировых отложений вокруг внутренних органов — может замедлять возрастные изменения мозга и поддерживать когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В исследовании приняли участие более 500 человек. С помощью МРТ ученые одновременно отслеживали динамику структуры мозга и изменения жировых отложений в области живота. Анализ показал, что в течение следующих 5-16 лет у участников с меньшим количеством висцерального жира медленнее снижался общий объем мозга. В этой группе также лучше сохранялись серое вещество и гиппокамп — область, критически важная для памяти.

При этом ключевым фактором оказалась не общая масса тела, а именно уровень «внутреннего» жира. Даже при незначительном снижении веса у участников наблюдалось замедление старения мозга. Напротив, его избыток был связан с ускоренной утратой мозгового объема и ухудшением когнитивных функций.

Авторы связывают этот эффект с нарушениями обмена глюкозы. Избыточный висцеральный жир способствует развитию инсулинорезистентности и колебаниям уровня сахара в крови, что может ухудшать энергетическое обеспечение мозга и ускорять нейродегенеративные процессы.

Полученные данные указывают на то, что контроль именно абдоминального жира может играть важную роль в профилактике возрастного снижения памяти и мышления. Ученые подчеркивают, что такие стратегии требуют дальнейшего изучения, однако уже сейчас они могут рассматриваться как перспективное направление для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание может замедлять дегенерацию мозга.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!