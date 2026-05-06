Россиянам назвали скрытую причину боли в шее

Хирург Барсегян: боль в шее может быть связана с неправильным прикусом

Длительная боль в шее часто связана не с патологиями позвоночника, а с неправильным прикусом и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава — перегрузка связанных с ними мышц может приводить к спазму, затрагивающему всю шейную мускулатуру. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Севак Нодарович Барсегян, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus.

По словам эксперта, изменения на МРТ-снимках позвоночника не всегда объясняют жалобы на головные боли, напряжение в затылке и скованность шейного отдела у пациентов. В этом случае производится проверка височно-нижнечелюстного сустава и прикуса.

«Челюсть и шея связаны через общую мышечную цепь. Жевательные мышцы, височные мышцы, мышцы дна рта и грудино-ключично-сосцевидная мышца работают как единая система. Когда из-за неправильного прикуса или дисфункции ВНЧС одна из этих мышц перегружается, напряжение передается дальше по цепочке», –– объясняет врач.

В итоге человек чувствует боль не в челюсти, а в шее или даже в плечевом поясе. Также может возникать ночное скрежетание зубами из-за плотного сжатия челюстей. К утру в этих мышцах может возникнуть спазм, затрагивающий всю шейную мускулатуру.

Медик напоминает, что другой механизм возникновения боли связан с положением языка и дыханием. Когда человек дышит ртом из-за заложенного носа или привычки, язык опускается на дно ротовой полости. Нижняя челюсть смещается назад и вниз, чтобы открыть дыхательные пути.

«Вместе с челюстью назад тянется и голова, потому что челюсть прикреплена к черепу. Чтобы смотреть прямо, человеку приходится напрягать мышцы шеи и верхней части спины и буквально вытягивать голову вперед. Это классическая поза «голова вперед», которая гарантирует хроническую боль в шее, плечах и даже онемение пальцев из-за защемления нервных корешков», — предупреждает врач.

Если боль в шее приходит по утрам и ослабевает в течение дня — это может указывать на бруксизм или дисфункцию ВНЧС. Также насторожить должны щелчки в челюсти, скрежет зубами по ночам или утренняя сухость во рту.

«Прежде чем идти к неврологу или остеопату, покажитесь стоматологу, который разбирается в височно-нижнечелюстном суставе. Врач проверит прикус, состояние сустава, мышц, сделает при необходимости КТ. Если найдет проблему, подберет каппу или миорелаксирующую шину», — заключил врач.

