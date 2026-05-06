Действительно ли стресс старит лицо, отвечает врач

Врач Махова: стресс ускоряет старение кожи, делая ее сухой, тусклой и воспаленной
Стресс действительно ускоряет старение кожи лица, что делает ее более сухой, тусклой, воспаленной и отечной, — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Стресс системно ускоряет клеточный износ, воспаление и защитные функции. Представьте: ваша кожа — это экран, который показывает не только ваш возраст, но и состояние вашего организма внутри. Стресс — один из тех «фоновых процессов», которые постепенно «сажают батарею». Во-первых, когда вы долго нервничаете, организм вырабатывает много кортизола. В малых дозах он полезен, но в хроническом режиме начинает «поедать» белки молодости — коллаген и эластин. Кожа как пружинный матрац, где пружины — это коллаген. Кортизол при хроническом стрессе постепенно «расшатывает» эти пружины. Матрац проседает, и, как следствие, появляются заломы и морщины», — объяснила врач.

Во-вторых, кожа сохнет и становится чувствительной. По словам врача, стресс нарушает защитный барьер кожи, — она хуже удерживает влагу.

«В-третьих, цвет лица тускнеет​. Во время стресса спазмируются мелкие сосуды, и кожа получает меньше кислорода и питательных веществ. Лицо выглядит «уставшим», даже если вы выспались. Кроме того, акне, розацеа, экзема, псориаз — все эти состояния могут обостряться на фоне стресса. Нервная система посылает сигналы, которые «будоражат» иммунные клетки кожи. Наконец, заживление замедляется: царапины, постакне, микротравмы — всё заживает дольше. Организм в режиме «тревоги» экономит ресурсы на восстановлении», — заметила доктор.

Большинство «стрессовых» изменений обратимы, если действовать комплексно. Бороться с этой проблемой можно придерживаясь принципов здорового образа жизни.

«Здоровое рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек могут помочь вернуть коже здоровый вид. Также важно работать со стрессом: могут помочь дыхательные практики, занятия спортом или новые хобби», — заключила доктор.

