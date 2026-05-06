Россиян предупредили об опасности витаминных капельниц для красоты

Весной многие клиники предлагают своим клиентам пройти курс капельниц с витаминами для красоты. Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, они могут привести к проблемам со здоровьем, например мочекаменную болезнь.

«Такие витаминно-минеральные комплексы зачастую содержат повышенные дозировки витаминов, компенсирующие их нехватку в рационе. Однако избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, известным как гипервитаминозы. Жирорастворимые витамины накапливаются в тканях организма и могут вызывать опасные симптомы при длительном переизбытке. Наиболее распространенные осложнения гипервитаминоза связаны с приемом сверхвысоких доз витамина С, который может повышать риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D также могут вызвать нарушения кальциевого обмена, что повышает риск образования кальцинатов в почках и других органах», — объяснил врач.

Кроме того, всегда существует риск осложнений, связанных с процедурой: воспаления, инфицирования, если нарушены правила стерильности или использованы некачественные материалы. Даже при соблюдении всех правил возможны местные реакции, такие как флебиты (воспаление вен).

«Большинство препаратов, принимаемых перорально, являются пролекарствами, то есть неактивными веществами, которые активизируются только после прохождения через печень. Лишь небольшая часть препаратов поступает в организм в активной форме. Внутривенное введение оправдано только в экстренных ситуациях, когда необходимо быстрое наступление терапевтического эффекта, например, при снижении артериального давления. Что касается витаминов, то внутривенное введение не требуется здоровым людям и назначается только при доказанном сильном дефиците витаминов», — заметил доктор.

