Врач назвала симптом, который указывает на опухоль мозга

Мошки перед глазами, головная боль с утра и затуманивание зрения при наклоне и резком подъеме могут указывать на опухоль головного мозга, рассказала «Газете.Ru» окулист, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

«Когда внутричерепное давление повышается (опухоль давит на желудочки или блокирует отток спинномозговой жидкости (ликвора), ликвор под давлением передавливает зрительный нерв снаружи. Аксоны (отростки нервных клеток) перестают получать аксоплазматический транспорт (питание) — возникает отек зрительного нерва. В отличие от истинного неврита (воспаления), застойный диск не вызывает резкого падения зрения на ранних стадиях. Зрение падает позже, когда отек приводит к атрофии нерва — и это уже необратимо», — рассказала врач.

По словам врача, парадокс заключается в том, что пациент с большой опухолью мозга может видеть «отлично».

«Головная боль при внутричерепной гипертензии классическая — усиливается утром (после горизонтального положения за ночь давление максимальное), сопровождается тошнотой и рвотой без облегчения. Опасный маркер: «Преходящие затуманивания зрения» — при наклоне или резком вставании зрение пропадает на 2-10 секунд. Это патогномоничный признак высокого внутричерепного давления (более 300 мм вод. ст.). Чаще всего отек диска вызывает именно опухоль мозга, но иногда причиной может быть воспаление, тромбоз центральной вены сетчатки, псевдоневрит и доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга)», — рассказала врач.

Когда врач видит застойный диск, он назначает МРТ головного мозга с контрастом и люмбальную пункцию для измерения ликворного давления. Если отек нарастает, требуется срочная декомпрессия (шунтирование или терапевтическая пункция) и последующее лечение причины (удаление опухоли, лучевая терапия, химиотерапия).

Ранее россиянам рассказали, как нужно обрабатывать деревья и кустарники весной.