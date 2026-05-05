Названы продукты, снижающие риск хронических заболеваний

Включение в рацион богатых растительным белком семян, орехов и бобовых снижает риск развития сахарного диабета, заболеваний сердца и почек. К такому выводу пришли исследователи из Китая и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

По словам ученых, в богатой растительным белком пище также содержатся биологически активные соединения, такие как клетчатка. В ряде исследований такое сочетание оказалось связано со снижением уровня «плохого» холестерина, улучшением чувствительности к инсулину и снижением уровня воспаления в организме.

Отдельное внимание ученые уделили влиянию растительного белка на чувство сытости. Оказалось, что он запускает сложную гормональную реакцию: усиливается выработка глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), холецистокинина (ХЦК) и пептида YY (PYY), которые подавляют аппетит, одновременно снижая уровень грелина — гормона голода. В результате человек дольше сохраняет чувство насыщения после еды.

«Этот эффект не уступает животным белкам. В одном из экспериментов 50 граммов соевого белка заметно усиливали насыщение и снижали последующее потребление калорий, хотя при этом не наблюдалось значимых различий в термогенезе по сравнению с углеводной пищей», — отметили ученые.

Это указывает на то, что растительные белки способны эффективно регулировать энергетический баланс без дополнительного увеличения расхода энергии.

Авторы также отмечают, что при регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием белка усиливается вклад энергетических затрат в поддержание сытости. При этом ключевое значение имеет не отдельный продукт, а структура рациона в целом. Сочетание растительного белка с клетчаткой и другими компонентами пищи усиливает метаболические эффекты и формирует устойчивый защитный эффект.

