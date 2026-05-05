Назван простой способ улучшить контроль уровня сахара в крови

CellMet: воздействие дневного света улучшает контроль глюкозы при диабете
Воздействие естественного освещения в течение рабочего дня может улучшать контроль уровня глюкозы при сахарном диабете второго типа. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Маастрихтского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism (Cell Met).

В эксперименте приняли участие 13 пациентов с сахарным диабетом второго типа. В рамках рандомизированного перекрестного исследования они поочередно проводили по несколько дней в помещениях с естественным дневным освещением и с постоянным искусственным светом в рабочие часы. Непрерывный мониторинг показал, что при дневном свете уровни глюкозы в крови участников дольше оставались в рамках нормальных значений.

Кроме того, у испытуемых наблюдались изменения в обмене веществ: организм в большей степени переключался на использование жиров в качестве источника энергии. Лабораторные анализы также выявили сдвиги в работе клеток — в том числе изменения в метаболитах, липидах и активности генов в крови.

Исследователи также обнаружили, что воздействие дневного света влияет на работу циркадных ритмов на клеточном уровне. В частности, в образцах мышечной ткани участников был зафиксирован сдвиг фаз активности — это означает, что «внутренние часы» мышц перестраивались под естественный световой режим.

Такие изменения сопровождались и колебаниями уровня мелатонина — так называемого гормона сна — вечером, что указывает на более точную синхронизацию биологических процессов с суточным циклом.

«Современный образ жизни связан с дефицитом естественного освещения, поскольку люди проводят до 90% времени в помещениях. Это может негативно влиять на метаболическое здоровье и повышать риск развития хронических заболеваний», — отметили исследователи.

По мнению ученых, доступ к дневному свету может стать простым и безопасным дополнением к терапии диабета. Однако для окончательных выводов необходимы более масштабные исследования.

