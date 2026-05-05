Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые раскрыли секреты пилотов Формулы-1 для избавления от боли в шее

AP: базовые принципы тренировки шеи одинаковы для спортсменов и обычных людей
Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Сильная шея — не только требование автоспорта, но и важный фактор здоровья для обычных людей, проводящих много времени за компьютером. К такому выводу пришли эксперты, изучающие физическую подготовку пилотов Формулы-1. Об этом сообщает The Associated Press.

Во время гонок на скорости до 300 км/ч на тело пилота действуют перегрузки до пяти g, из-за чего мышцы шеи должны стабилизировать голову в поворотах. Для этого гонщики регулярно выполняют специальные упражнения — от тренировок с утяжелителями до изометрических нагрузок.

Как отметил тренер Антти Концас, работавший с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, базовые принципы тренировки одинаковы для спортсменов и обычных людей. Разница лишь в нагрузке.

При этом у офисных работников распространена так называемая «компьютерная шея» — состояние, при котором из-за неправильной осанки возникают боли в шее, плечах и спине. По словам спортивного врача Ниру Джаянти, проблема возникает, когда голова длительное время находится в смещенном положении относительно позвоночника.

Эксперты советуют начинать с простых упражнений. Например, удерживать голову на весу в горизонтальном положении лежа или выполнять изометрические упражнения, включая «подтягивание» подбородка назад для выравнивания шеи. Также полезны боковые планки с контролем положения головы.

Даже небольшие изменения могут дать эффект. Достаточно следить за осанкой и делать короткие перерывы каждые 30–60 минут. По словам специалистов, тренировка мышц шеи может занимать всего 10–15 минут два-три раза в неделю.

Кроме уменьшения боли, укрепление шеи может снижать риск травм и даже помогать в восстановлении после сотрясений мозга. Как подчеркивают эксперты, важно увеличивать нагрузку постепенно и учитывать индивидуальные особенности, особенно при наличии травм.

Ранее врач назвал два опасных последствия закуривания стресса.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!