Ученые раскрыли секреты пилотов Формулы-1 для избавления от боли в шее

Сильная шея — не только требование автоспорта, но и важный фактор здоровья для обычных людей, проводящих много времени за компьютером. К такому выводу пришли эксперты, изучающие физическую подготовку пилотов Формулы-1. Об этом сообщает The Associated Press.

Во время гонок на скорости до 300 км/ч на тело пилота действуют перегрузки до пяти g, из-за чего мышцы шеи должны стабилизировать голову в поворотах. Для этого гонщики регулярно выполняют специальные упражнения — от тренировок с утяжелителями до изометрических нагрузок.

Как отметил тренер Антти Концас, работавший с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, базовые принципы тренировки одинаковы для спортсменов и обычных людей. Разница лишь в нагрузке.

При этом у офисных работников распространена так называемая «компьютерная шея» — состояние, при котором из-за неправильной осанки возникают боли в шее, плечах и спине. По словам спортивного врача Ниру Джаянти, проблема возникает, когда голова длительное время находится в смещенном положении относительно позвоночника.

Эксперты советуют начинать с простых упражнений. Например, удерживать голову на весу в горизонтальном положении лежа или выполнять изометрические упражнения, включая «подтягивание» подбородка назад для выравнивания шеи. Также полезны боковые планки с контролем положения головы.

Даже небольшие изменения могут дать эффект. Достаточно следить за осанкой и делать короткие перерывы каждые 30–60 минут. По словам специалистов, тренировка мышц шеи может занимать всего 10–15 минут два-три раза в неделю.

Кроме уменьшения боли, укрепление шеи может снижать риск травм и даже помогать в восстановлении после сотрясений мозга. Как подчеркивают эксперты, важно увеличивать нагрузку постепенно и учитывать индивидуальные особенности, особенно при наличии травм.

