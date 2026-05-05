Врач рассказал, под какое заболевание маскируется редкий рак сердца

Рак сердца может долго оставаться незамеченным, поскольку его симптомы часто маскируются под более распространенные заболевания, такие как сердечная недостаточность. Об этом заявил член Бразильского общества кардиологов, онколог Олен Смалец в комментарии изданию Metropoles.

По словам специалиста, опухоли сердца нарушают кровообращение внутри его камер, из-за чего у пациентов появляются одышка и отеки. Такая клиническая картина во многом напоминает сердечную недостаточность, что затрудняет своевременную диагностику.

Кардиолог Бривальдо Маркман Фильо добавил, что рак сердца встречается крайне редко. В большинстве случаев речь идет не о первичных опухолях, а о метастазах — когда злокачественные клетки распространяются в сердце из других органов. При этом в сердце могут развиваться и доброкачественные образования, например миксомы, поэтому ключевое значение имеет точная диагностика.

Специалисты объясняют редкость этого вида рака особенностями самого органа. Развитие злокачественных опухолей связано с генетическими мутациями, которые обычно возникают при делении клеток. Однако клетки сердечной мышцы практически не делятся в течение жизни, что значительно снижает вероятность накопления таких мутаций.

Врачи подчеркивают, что несмотря на редкость заболевания, при появлении симптомов, схожих с сердечной недостаточностью, важно проходить обследование, чтобы исключить более серьезные причины.

Ранее японские ученые нашли способ замедлить старение сердца.