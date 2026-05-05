Жители московских многоэтажек смогут увидеть яркий звездопад

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала агентству ТАСС, что в ночь на 6 мая с балконов московских многоэтажек будет виден яркий звездопад.

В это время ожидается максимум активности метеорного потока Майские Аквариды (эта-Аквариды). Число «падающих звезд» может достигать 40 в час. Наблюдать их лучше всего с двух до четырех часов утра, когда область вылета метеоров будет находиться низко над юго-восточным горизонтом.

По словам астронома, в Москве пик метеорного потока можно наблюдать с высоких этажей многоэтажных домов, с которых хорошо виден восточный или юго-восточный горизонты.

Метеорный поток Майские Аквариды образован пылевым следом кометы Галлея. Частицы кометного хвоста входят в атмосферу Земли на высоте 100–120 км и сгорают, оставляя яркие светящиеся полосы. Область вылета метеоров расположена в созвездии Водолея.

В апреле москвичи заметили «розовую» Луну над городом. Это полнолуние, название которого связано с тем, что в этот период спутник Земли некоторое время кажется розоватым. В 2026 году в небе можно будет наблюдать и «голубую» Луну. Ее ожидают 31 мая.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие метеорные потоки можно будет наблюдать в России в 2026: году.

 
