Магнитная буря достигла Земли спустя неделю после вспышки на солнце

В ночь на 5 мая на Земле начались магнитные бури среднего уровня G2. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источником явления стал медленный выброс корональной плазмы, зафиксированный еще 30 апреля. Пик пришелся примерно на полночь, когда бури достигли уровня G2 и вызвали полярные сияния интенсивностью около 8 баллов по 10-балльной шкале.

В институте отметили, что, несмотря на ожидания, структура плазмы не разрушилась за время движения от Солнца к Земле и все же достигла планеты. Там подчеркнули, что расчеты подтвердились.

По оценкам специалистов, вспышечная активность на Солнце остается низкой, однако в ближайшие сутки геомагнитная обстановка может сохранять остаточные возмущения.

Ученые также сообщили, что через 3–4 дня на восточном крае Солнца может появиться крупная активная область, которую уже фиксирует спутник Solar Orbiter на обратной стороне светила. При этом на видимой стороне Солнца пятен достаточно много, но уровень энергии остается низким — график вспышек близок к ровной линии.

Также эксперты предупредили, что с наступлением лета полярные сияния будут почти незаметны из-за коротких и светлых ночей.

Ранее ученые предупреждали о возможной магнитной буре из-за вспышки на Солнце класса X1.5.