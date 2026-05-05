Москвичи смогут увидеть яркий звездопад

Астроном Кошман: звездопад в ночь на 6 мая можно будет увидеть из многоэтажек
Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала ТАСС, что в ночь на 6 мая москвичи смогут увидеть яркий звездопад Весенние Аквариды.

По ее словам, звездопад будет видно с балконов высоких этажей многоэтажных зданий. Во время пика метеорного потока, чья активность достигнет максимума в ночь на 6 мая, количество «падающих звезд» может достигать 40 в час.

Кошман добавила, что лучшим временем для наблюдения Акварид станет период с 02:00 до 04:00 часов мск. Область вылета метеоров будет находиться низко над юго-восточным горизонтом.

21 марта эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров рассказывал, что в марте 2026 года жители Земли могли наблюдать сразу два метеорных потока — Гамма-Нормиды и Эта-Виргиниды. Первый был активен до 28 марта, второй — до 25 марта.

Для наблюдений не нужно специальное оборудование. Достаточно найти место вдали от городского света и дать глазам привыкнуть к темноте. Оптимальное время — после полуночи и до рассвета, когда условия наиболее подходящие.

