Ученый рассказал о двух метеорных потоках марта

В марте 2026 года жители Земли смогут наблюдать сразу два метеорных потока — Гамма-Нормиды и Эта-Виргиниды. Первый будет активен до 28 марта, второй — до 25 марта. В этом году условия для наблюдений особенно благоприятные: слабая освещенность Луны не будет мешать разглядеть даже сравнительно тусклые вспышки. О природе этих потоков и том, как лучше их наблюдать, рассказал «Газете.Ru» эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров.

Гамма-Нормиды получили свое название по радианту — точке на небе, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Он расположен рядом со звездой γ² Normae в созвездии Наугольника. По словам эксперта, происхождение этого потока до сих пор остается неизвестным. Родительское тело — комета или астероид — не установлено, что делает его одним из самых загадочных метеорных потоков. Впервые его зафиксировали еще в 1929 году, однако долгое время он оставался малоизученным и был повторно открыт только в середине XX века.

Интенсивность Гамма-Нормид невысока — до шести метеоров в час, однако они отличаются высокой скоростью, достигающей 60 км/с. Такие метеоры дают короткие, но яркие вспышки, иногда оставляя светящиеся следы. Лучше всего наблюдать их в Южном полушарии в предрассветные часы, когда радиант поднимается выше над горизонтом.

Второй поток — Эта-Виргиниды — связан с созвездием Девы и наблюдается преимущественно в Северном полушарии. Его радиант расположен рядом со звездой η Virginis. В отличие от большинства метеорных потоков, имеющих кометное происхождение, Этот поток связан, вероятно, с астероидом углеродистого типа. По словам Евгения Бурмистрова, его частицы плотнее и способны создавать яркие болиды — вспышки, которые на мгновение могут затмить свет звезд.

Поток был открыт сравнительно недавно — в 1961 году с помощью радиолокационных наблюдений. Долгое время он оставался малоизученным, однако современные данные показали его сходство с Геминидами. Также для Эта-Виргинид характерна периодичность активности примерно раз в четыре года, и 2026 год может оказаться благоприятным для наблюдений.

В России лучше всего наблюдать этот поток в южных регионах, где созвездие Девы поднимается выше над горизонтом. Однако при ясной погоде яркие метеоры могут быть заметны и в средней полосе.

Как отметил Евгений Бурмистров, для наблюдений не требуется специального оборудования — достаточно выбрать место вдали от городской засветки и дать глазам привыкнуть к темноте. Лучшее время — после полуночи и до рассвета, когда условия для наблюдений наиболее благоприятны.

