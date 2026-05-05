Названа неочевидная эмоция, способная улучшить психическое здоровье

Благоговение — то самое состояние, когда «перехватывает дыхание» от красоты или масштаба происходящего, — может положительно влиять на психическое здоровье. К такому выводу приходят исследователи, изучающие, как мозг реагирует на переживание сложной эмоции на границе восхищения и страха. Об этом сообщает портал The Conversation.

Это состояние возникает, когда человек сталкивается с чем-то настолько масштабным или необычным, что не может сразу «вписать» это в привычную картину мира. Классический пример — так называемый «эффект обзора», который испытывают астронавты, глядя на Землю из космоса. Но подобные ощущения могут появиться и в повседневной жизни: на концерте, в горах или даже во время прогулки на природе.

Ученые отмечают, что благоговение бывает как положительным, так и отрицательным. В первом случае человек чувствует восхищение и спокойствие — например, наблюдая закат. Во втором — смесь страха и подавленности, как при стихийных бедствиях. Физиологически реакции похожи: учащается сердцебиение, появляется «мурашки», но интерпретация зависит от контекста.

С точки зрения нейробиологии, при переживании благоговения снижается активность областей мозга, связанных с самофокусом и размышлениями о себе. Это приводит к ощущению собственной «малости» и переключению внимания на внешний мир. При этом положительное благоговение активирует парасимпатическую нервную систему — она отвечает за расслабление и восстановление, снижая уровень стресса.

Исследования показывают, что такие переживания могут приносить ряд психологических преимуществ: уменьшать зацикленность на себе, усиливать чувство связи с другими людьми, повышать готовность помогать и придавать жизни больше смысла. Кроме того, они могут улучшать способность организма к расслаблению.

Хотя долгосрочные эффекты еще изучаются, ученые считают, что благоговение можно развивать сознательно. Например, с помощью так называемых «прогулок благоговения», когда человек целенаправленно обращает внимание на красоту и масштаб окружающего мира. Также помогают искусство, музыка, коллективные переживания и даже изучение сложных научных идей.

Таким образом, ощущение, которое часто кажется мимолетным и трудноуловимым, может играть важную роль в поддержании психического благополучия — и для этого не обязательно лететь в космос.

