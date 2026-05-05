Назван неочевидный способ замедлить старение и укрепить здоровье

Путешествия могут оказывать положительное влияние на здоровье и потенциально замедлять некоторые проявления старения. К такому выводу пришли исследователи Университета Эдит Коуэн, применив теорию энтропии к туризму. Работа опубликована в журнале Journal of Travel Research (JTR).

С точки зрения ученых, положительный опыт путешествий может снижать «энтропию» организма — то есть замедлять процессы, ведущие к нарушению его стабильности. Как отмечает исследовательница Фангли Ху, новые впечатления, физическая активность и социальные контакты способны улучшать общее самочувствие и поддерживать баланс в организме.

Путешествия объединяют сразу несколько факторов, полезных для здоровья. Смена обстановки стимулирует мозг и обмен веществ, физическая активность — от прогулок до походов — улучшает кровообращение и работу мышц, а положительные эмоции и отдых помогают снизить уровень хронического стресса.

По мнению авторов, такие эффекты могут поддерживать иммунную систему и процессы восстановления тканей. В частности, умеренная активность во время поездок способствует укреплению костей и суставов, а также улучшает транспорт питательных веществ в организме.

Однако ученые подчеркивают, что не любое путешествие полезно. Небезопасные условия, инфекции, травмы или стресс, наоборот, могут ухудшить состояние здоровья. В качестве примера приводится пандемия COVID-19, показавшая риски, связанные с перемещениями.

Исследователи считают, что так называемая «терапия путешествиями» — перспективное направление, однако оно пока находится на ранней стадии изучения. Необходимы дополнительные данные, чтобы понять, насколько выражен эффект и для каких групп людей он наиболее значим.

Тем не менее уже сейчас ясно: сочетание движения, новых впечатлений, отдыха и общения делает путешествия не только способом сменить обстановку, но и потенциальным инструментом поддержания физического и психического здоровья.

Ранее ученые выяснили, как сахар ускоряет работу клеток мозга.