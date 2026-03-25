Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы самые точные модели тонометров для измерения давления

Врач Кокин: есть три самые точные модели тонометров для измерения давления
mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Самые точные тонометры — валидированные автоматические плечевые модели Omron M3/M6, Microlife BP A6 и Beurer BM 58, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

Точность тонометров определяют клиническая валидация по протоколам Европейского общества гипертонии (ESH), допустимая погрешность ±3 мм рт. ст. и сертификаты ISO.

«Самые точные тонометры — валидированные автоматические плечевые модели Omron M3/M6, Microlife BP A6, Beurer BM 58. Ручные (механические) точны при опытном пользователе, но субъективны — ошибка может быть до 10 мм рт. ст. в зависимости от слуха и зрения измеряющего, что может быть критично. Полуавтоматы достаточно точны (±3 мм рт. ст.), но требуют накачки. Автоматические тонометры (осциллометрические) не уступают полуавтоматическим, погрешность у них та же, их удобно использовать дома, у некоторых моделей есть индикаторами аритмии», — объяснил доктор.

Кроме того, врач отметил, что при выборе между плечевым и запястным тонометром, лучше отдать предпочтение первому, так как у вторых погрешность может составлять от 5 до 10 мм рт. ст., если рука с манжетой находится не на уровне сердца.

«При покупке вы всегда можете оценить прибор и сравнить его с ртутным манометром в аптеке (допустимая разница менее 5 мм рт. ст.)», — посоветовал доктор.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
