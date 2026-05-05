Почему 30-40 летние успешные люди «клюют» на инвестиционные курсы, рассказал психолог

В сети можно найти множество каналов молодых инвесторов, которые публикуют фото красивой жизни и предлагают купить инвестиционные курсы, обещая заработать миллионы. Часто в такие ловушки попадают люди среднего возраста из-за переживаемого внутреннего кризиса, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Феномен таких инвесторов с яхтами, дорогим жильем и машинами в соцсетях — это, пожалуй, самая чистая иллюстрация того, как работают древние механизмы внушения в современных цифровых декорациях. И вопрос здесь не в интеллекте людей, которые попадаются на эту удочку. Интеллект и способность к критическому мышлению — это разные когнитивные функции, и в состоянии сильного желания они могут работать независимо. Тридцати-сорокалетние люди, попадающие в такие ловушки, — это чаще всего не наивные новички, а вполне успешные профессионалы, которые столкнулись с так называемым «кризисом среднего возраста в его финансовой ипостаси», — объяснила психолог.

К этому возрасту многие понимают: чтобы достичь реального богатства честным трудом, нужно либо работать 24 часа в сутки, либо иметь стартовый капитал, либо невероятную удачу. И тут появляется «Артем», который демонстрирует, что можно просто «правильно» играть на бирже и получить все и сразу.

«Это бьет не в жадность, а в усталость от честного труда и в желание признания. Здесь работает мощнейший механизм «социального доказательства через символы статуса». Яхта и Lamborghini — это не просто демонстрация богатства, это крючки для архетипического восприятия. Для мозга, который заточен на быструю оценку «свой-чужой», «успешный-неуспешный», эти картинки — мгновенный сигнал: этот человек знает секрет, он может научить. Мы не анализируем, откуда взялась яхта — могла быть арендована на час, могла быть взята в кредит, могла быть скачана с фотостока. Мы видим символ и верим символу», — рассказала Шпагина.

По словам специалиста, в таких ситуациях люди не останавливаются и не говорят себе: «так не бывает», потому что в этот момент у них включен «режим поиска чуда».

«Это состояние, в котором мозг временно приостанавливает действие законов вероятности в пользу надежды. Особенно если человек уже пережил несколько финансовых неудач или разочарований в обычной работе. Что удивительно: многие из тех, кто попадает в такие ловушки, на самом деле в глубине души понимают, что это похоже на мыльный пузырь. Но они надеются, что успеют выскочить до того, как он лопнет. Это называется «игрой в больший дурак» — я знаю, что это пирамида, но надеюсь, что найду того, кто придет после меня и заплатит за мой выход. Проблема в том, что в этой игре роль «последнего дурака» часто оказывается непредсказуемой. Единственный способ защиты здесь — не в повышении финансовой грамотности, а в развитии «толерантности к неопределенности». Способность признать, что быстрых и легких путей к большому богатству не существует», — заметила специалист.

