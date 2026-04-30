Озвучена эффективность первого российского CAR-T-препарата

Эффективность первого российского CAR-T-препарата «Утжефра» оказалась сопоставимой с зарубежными аналогами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Союз Докторов» со ссылкой на данные, представленные на VIII Конгрессе гематологов России.

Как сообщила представитель Национального медицинского исследовательского центра гематологии Ольга Алешина, общая выживаемость пациентов в течение года после терапии составила 75%, а выживаемость без рецидива — 74%. В исследование включили пациентов с тяжелыми формами лимфом и лейкозов, в том числе с поражением центральной нервной системы.

По словам специалиста, полученные результаты позволяют подать документы на условную регистрацию препарата. При этом в ряде случаев «Утжефра» показала более высокие показатели, чем усредненные данные по другим CAR-T-терапиям. Так, при остром лимфобластном лейкозе годовая выживаемость достигла 82% против 60% в метаанализах, а при неходжкинских лимфомах — 71% против 61%.

Анализ показал, что на эффективность лечения могли влиять особенности течения заболевания. Например, пациенты, ранее не отвечавшие на терапию, чаще не реагировали и на CAR-T-подход. В то же время у части больных с вялотекущими лимфомами положительный эффект проявлялся позже стандартных сроков наблюдения — спустя несколько месяцев.

Эксперты отмечают, что CAR-T-терапия представляет собой персонализированный метод лечения: у пациента берут собственные лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм для борьбы с опухолью. Такой подход требует развития новых медицинских и образовательных компетенций, включая работу с клеточными продуктами и контроль их качества.

Препарат «Утжефра» (гемагенлеклейцел) нацелен на белок CD19, характерный для В-клеточных лейкозов и лимфом. Ранее CAR-T-терапию включили в программу государственных гарантий, и в перспективе ее планируют сделать доступной по ОМС для пациентов с рецидивирующими и устойчивыми формами заболевания.

